De derde etappe speelde zich af in West-Brabant, waar het peloton door verschillende wielerdorpjes als Gilze, Fijnaart en Rucphen trok. De renners draaiden en keerden en moesten ondertussen verkeersmeubilair als vluchtheuvels en verhogingen ontwijken. Hoewel het aantal valpartijen meeviel, gingen toch een paar renners onderuit.

Valverde mag volgens hemzelf van geluk spreken dat hij niet tegen het asfalt ging. “Ik kan maar beter gaan douchen dan over de route spreken. Ik wind me op als ik dat doen. Ik ben gelukkig niet gevallen, want we hadden het goed onder controle, maar goed.”

“Nee man, zo’n parcours kan echt niet”, zegt hij duidelijk. “Het lijkt erop dat we zeven keer door hetzelfde dorp zijn gegaan. Ik denk niet dat er nog meer dorpen over waren om doorheen te rijden.”

Wel was hij blij met het aanwezige publiek langs de weg. “Ik geloof niet dat er nog meer mensen waren die hier naartoe zouden kunnen komen.” Volgens de Vuelta-organisatie bezochten bijna een miljoen mensen de etappes in Nederland.

Kelderman

Ook Wilco Kelderman liet weten niet genoten te hebben na de etappe van gisteren. Voor de camera van de NOS zei hij: “Zoveel bochten en klinkers, Brabant is niet gemaakt om een grote ronde doorheen te laten komen. De Nederlandse fans waren super leuk. Maar met een peloton door die kleine straatjes moet je telkens aanzetten. Dat is wel pittig.”

Quick-Step

Datzelfde geluid klonk ook door bij Quick-Step die deze Vuelta voor kopman Remco Evenepoel rijdt. "In deze vele kleine dorpjes, met al hun vluchtheuvels en verkeersmeubilair, leunde het gevaar om elke hoek, maar bleven we uit de problemen. Dus we zijn blij met onze passage door Nederland”, zei ploegleider Geert van Bondt tegenover Sporza.

