Als zoon van de president van de wielerbond van het ministaatje Monaco zit het wielrennen in het bloed van van Langelotti. Tot 2017 reed hij rondjes voor de amateurclub UC Monaco. Daar kwam in 2018 verandering in toen hij werd gescout door Matxín Fernández, de huidige ploegleider van UAE toen scout voor Quick-Step. Fernández beval het jonge talent aan bij de spaanse continentale ploeg Burgos BH waar hij een contract kreeg.

Verslaving

Hij verhuisde uit Monaco en kwam op zichzelf te wonen. Weg van zijn ouders ontwikkelde hij een verslaving aan het voetbalspel FIFA. “Ik begon met twee tot drie uurtjes per dag spelen, maar er kwam een punt dat ik niets anders deed”, liet hij weten aan Eurosport.

“Ik had geen sociaal leven meer, want ik speelde vanaf het ontbijt totdat ik om vijf uur ‘s ochtends ging slapen. Ik werd ook agressief. Als ik een wedstrijd verloor, werd ik boos en brak ik dingen.”

Zijn ploeg dacht erover na om hem te ontslaan, nadat hij niet kwam opdagen op een training. Hij werd door zijn ploeg bijna niet opgesteld in wedstrijden. In 2020 werd hij door zijn vader opgeroepen voor het nationale team van Monaco. Dat was zijn enige wedstrijd.

Dit EK was het omzwaaipunt voor de 27-jarige Monegask. “Ik besefte me dat ik mijn droom had bereikt, maar dat ik deze aan het weggooien was. Ik woog toen vijftien kilo meer dan nu. Om goed voor de dag te komen op het EK moest ik gaan trainen. Ik verkocht mijn Playstation, mijn Switch en mijn computer.”

Eerste zege en grote ronde

In 2021 reed hij weer wedstrijden voor zijn ploeg en liet hij zien dat hij steeds fitter werd. In 2022 behaalde hij in de Ronde van Portugal zijn eerste zege als prof. Hij won de achtste etappe na een solo van 5 kilometer.

Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat Langelloti de Vuelta zou rijden. Door een positieve coronatest van ploeggenoot Ángel Madrazo kreeg hij een dag voor de Vueltastart in Utrecht een belletje. Of hij zo snel mogelijk op het vliegtuig kon stappen om de Ronde van Spanje te rijden.

Na een dag in de aanval was Langellotti de man die de meeste bergpunten verzamelde. Zo stond hij in zijn eerste grote ronde meteen op het podium.

