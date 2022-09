De renner van Team DSM leert elke dag meer over wat zijn lichaam aankan. “Ik heb getoond dat ik wel redelijke oké ben op grote hoogte. Ik had geen verwachtingen voor een top tien in deze Vuelta. Ik ben hier naartoe gekomen om te kijken wat mijn lichaam aan kan en blijkbaar zit daar dan dit in.”

“Het was vooraf niet per se het plan om mee te gaan in de vlucht, maar ik zat gewoon voorin en het ging zo hard dat het brak. Toen was er plots een groep van dertig wek en daar zat ik bij.”

Tijdrit naar de top

Arensman kende de klim in de Sierra Nevada goed. “Ik ben hier samen met Ivan van Wilder op trainingskamp geweest. Ik wist dat ik dat eerste steile stuk moest overleven. Soler viel daar aan, ik dacht ik moet bij de groep blijven en dan rijden we er samen weer terug naar toe als het afvlakt.”

“Maar toen zag ik dat iedereen in mijn groep beurten begon over te slaan. Toen ik op een gegeven moment iets harder overnam, hoorde ik op de radio dat ik een gat had en ben ik all-in gegaan. Daarna was het een tijdrit van negen kilometer naar de top.”

