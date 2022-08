La Vuelta | “Vandaag mijn lucky day om rode trui te pakken” - Roglic na dagsucces

Er waren voor aanvang van de Ronde van Spanje 2022 veel vraagtekens rondom Roglic. Dit had alles te maken met een valpartij en opgave tijdens de Tour de France. De Sloveen stond Jonas Vingegaard bij, gehavend als hij was, maar Parijs bleek een brug te ver.

Eens te meer werd het vizier daarna op de Vuelta gericht en de drievoudig eindwinnaar neemt de touwtjes alweer stevig in handen. Deels met dank aan de ploeg, deels met dank aan zijn eigen benen. Die benen lijken namelijk meer dan in orde.

“Gekkenhuis, haha. Ja, natuurlijk. Ik ben heel blij”, reageert Roglic als de interviewer van dienst hem feliciteert met zijn tiende ritwinst in de Vuelta. “Dit is pas het begin van de Vuelta, maar zoals ik altijd zeg: je kunt beter seconden voorsprong dan achterstand hebben.”

“Er werd de hele dag snel gereden, het was een snelle etappe, en in de finale lag er een kans om de etappe te winnen. De benen waren goed, dus ik besloot ervoor te gaan”, vervolgde Roglic, die daarna de suggestie krijgt dat het woensdag de beurt is aan Kuss om de rode trui te pakken.

Kuss volgt in het algemeen klassement op dertien seconden van zijn kopman. Roglic: “Het plan was om iedere dag een andere renner in het rood te hebben. Vandaag was mijn lucky day en morgen (woensdag) zien we wel weer!”

