La Vuelta | "Vandaag relaxen en herstellen voor het zware weekend" - Remco Evenepoel

"Ik voel me prima. Ik heb een goede nacht gehad en de wond herstelt goed", sprak Evenepoel opgewekt die opvallend genoeg in tegenstelling tot eerdere etappes handschoenen had aangetrokken ter bescherming.

"Ik reken vandaag op een etappe zoals woensdag, waarin we controleren. Het is ook geen lange rit. Ik hoop dat we wat kunnen relaxen en herstellen voor het zware weekend."

Ayuso

Evenepoel sprak zich ook uit over Juan Ayuso, die ondanks een positieve coronatest in de koers blijft. "Het is fijn dat hij zich goed voelt. Maar mijn ploeggenoot Pieter Serry had ook geen symptomen, maar werd pas ziek na twee of drie dagen."

"En Tim Declercq kreeg later problemen met zijn hart. Je weet dus niet hoe hij zich na een paar dagen voelt."

