De uiteindelijke winnaar van ‘het rood’ moet in elk geval over uitzonderlijk goede klimbenen beschikken, want maar liefst negen keer ligt de finish bergop. Slaat Primož Roglič voor het vierde jaar op rij toe? Of krijgen we een nieuwe winnaar?

Wielerfeest in eigen land

Laten we hopen dat de coronaperikelen in de zomer weer wat zijn gaan liggen, want dan kunnen we ons opmaken voor drie dagen wielerfeest in eigen land. Dit begint met een ploegentijdrit van 23,3 kilometer met start en finish in Utrecht. De renners met klassementambities kunnen hier direct al een tik uitdelen aan de concurrentie. En met Jumbo-Visma als één van de favorieten, is de kans aanwezig dat een Nederlander aan het einde van de dag de rode trui aantrekt.

De andere twee etappes op Nederlands grondgebied lijken een kolfje naar de hand van de sprinters. Het lijkt immers niet aannemelijk dat de 'Alto de Amerongse Berg' een scherprechter gaat zijn in etappe twee van Den Bosch naar Utrecht. Hier zijn wel de eerste bergpunten te verdienen. De nervositeit zal de hele dag in het peloton hangen. Het is te hopen dat deze onrust niet leidt tot vervelende valpartijen!

Op de derde dag is Breda het decor van zowel de start als finish. Vanaf het kasteel van de stad gaan de renners onder andere door (!) de Grote Kerk om vervolgens een Brabantse ronde te maken via onder andere Oosterhout, Bergen op Zoom en Roosendaal. De finish is op de Claudius Prinsenlaan, voor het Chassé Theater. Het zou mooi zijn als de Nederlanders zich tijdens deze eerste dagen goed laten zien. Lukt het bijvoorbeeld Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen om een etappe te pakken?

Eerste schifting in het Baskenland

De ploegen verplaatsen zich op maandag 22 augustus met het vliegtuig om een dag later de eerste kilometers te maken op Spaans grondgebied. In het wielergekke Baskenland kunnen de renners voor het eerst deze Vuelta hun klimbenen testen. De vierde en vijfde etappe lijken voer voor de aanvallers en puncheurs.

Etappe zes gaat vermoedelijk een eerste beeld geven van de verhoudingen tussen de klassementrenners. Na beklimmingen van de tweede en eerste categorie wacht een prachtige slotklim van 14,6 kilometer op de Pico Jano. De laatste 600 meter gaan bijna 15 procent omhoog. Een prachtige kans voor de favorieten om de concurrentie pijn te doen.

Berggeiten in Asturië

Na een overgangsetappe van Camargo naar Cistierna, met een flinke puist (Puerto de San Glorio) halverwege, kunnen de berggeiten zich in het Asturische gebergte Picos de Europa twee dagen helemaal uitleven. Zowel op zaterdag 27 augustus als zondag 28 augustus ligt de finish op een col van de eerste categorie.

Vooral de negende etappe is interessant wanneer de Les Praeres Nava scherprechter is. De klim is niet lang, maar met stroken van bijna 20 procent over een ‘geitenpad’ kan het niet anders dat hier verschillen worden gemaakt. Simon Yates bewaart goede herinneringen aan deze klim. Hij won hier in 2018 en nam tevens de rode leiderstrui over.



Vlakke tijdrit

Na een rustdag op maandag 29 augustus gaat het klassement op dinsdag 30 augustus opnieuw op de schop. Er staat dan een vlakke tijdrit van 31,1 kilometer tussen Elche en Alicante op het programma. In de geboortestreek van de afscheidnemende Alejandro Valverde (gaat het nu echt gebeuren?) zullen zijn fans hem van de eerste tot de laatste kilometer richting de streep schreeuwen.

Een dag later is er mogelijk weer wat rust in het peloton tijdens de vlakke etappe van El Pozo naar Cabo de Gata. Al zullen de ploegen van de rappe mannen er een flinke klap op geven in het tweede deel van de etappe om de vroege vlucht tijdig te elimineren.

Vervolgens wacht op donderdag 1 september een rit met de Penas Blancas als slotklim. Met 195,5 kilometer is dit de langste dag van de Vuelta, waarin de echte monsteretappes dus ontbreken. Aangezien de rit een vlakke aanloop heeft, is de kans groot dat de aanvallers met goede klimbenen hier voor de ritwinst strijden.

Klimwerk in de warmte

Een dag later kunnen de rittenkapers aan de bak rondom Mantilla, al is ook een massasprint hier een optie. Daarna volgt een weekend vol klimwerk in het warme Andalusië. De renners kennen dit gebied als hun eigen broekzak, want veel ploegen beleggen hier jaarlijks een hoogtestage. Met parcourskennis alleen ga je het echter niet redden, want zowel op zaterdag als zondag zullen de monsterklimmen op respectievelijk de Sierra de la Pandera en Sierra Nevada het uiterste vragen van de ongetwijfeld al in de reserves tastende renners.

Het is zaak om hierna goed te herstellen op de rustdag en de vlakke zestiende etappe naar Tomares, want de derde week is loeizwaar. In rit zeventien hebben de aanvallers een goede kans, omdat de slotklim naar de Monasterio de Tentudía (tweede categorie) niet zwaar genoeg lijkt voor de klassementsrenners om het verschil te maken. Zij willen ongetwijfeld ook hun benen sparen voor wat gaat komen in de laatste dagen.

Grote verschillen

Etappe achttien voert de renners naar de top van de Alto del Piornal. Deze slotklim is met zijn stijgingspercentage van 5,6 procent misschien niet heel steil, maar is wel 15,6 kilometer lang: ideaal om grote verschillen te maken! Tijdens de negentiende etappe gaan de renners twee keer over de Puerto del Pilaogo. De rappe mannen die dit overleven, kunnen in de vooral dalende kilometers die volgen hun slag slaan.

Zaterdag 8 september is een dag om te omcirkelen in je agenda. In de twintigste etappe in het Guadarrama-gebergte, die onder andere twee keer de top van de Puero de Navacerrada aandoet, gaan ongetwijfeld alle beslissingen vallen in het klassement.

Het parcours lijkt op dat van de voorlaatste dag van de Vuelta in 2015 toen Tom Dumoulin zijn rode trui verspeelde. Onze landgenoot stortte toen in op de Puerto de la Morcuera en voerde zonder helpers een kilometerslange eenzame strijd. Fabio Aru profiteerde mede dankzij beulswerk van zijn Astana-ploeggenoten. Wat zou het mooi zijn als Dumoulin de kans grijpt om juist hier revanche te nemen! Het is echter nog onzeker of we in 2022 de ronderenner Dumoulin gaan terugzien.

Sprintersbal in Madrid

Na deze uitputtingsslag volgt een sprintersbal tijdens een etappe van ruim 100 kilometer met een afsluitend parcours van 5,8 kilometer in Madrid. De eindwinnaar is dan natuurlijk al bekend. Zijn ploeg zal hem veilig naar de finish proberen te loodsen waarna hij definitief het rood aan mag trekken.

