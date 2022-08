Nog nooit drie weken gereden

Het is het meest voor de hand liggende argument, maar dat is het niet voor niets. Remco Evenepoel heeft nog nooit een ronde van drie weken uitgereden en dus is het onmogelijk te voorspellen hoe hij dit zal verteren.



Vorig jaar zagen we in de Giro d'Italia dat hij fantastisch begon en meedeed om de roze trui. Na de eerste week werd het echter snel minder en uiteindelijk stapte Evenepoel zelfs af. De vorm van nu lijkt oneindig veel beter dan die van begin vorig seizoen, maar onzekerheid is er zeker



Evenepoel zou namelijk niet de eerste zijn die in gewonnen positie een inzinking krijgt. Denk bijvoorbeeld aan Simon Yates in 2018. De Brit reed al twaalf etappes in het roze en leek ongenaakbaar op weg naar de eindzege.



Het vertrouwen was zo groot dat Yates bleef aanvallen in de roze trui en er werd met krachten gesmeten. Drie ritten voor het einde was daar ineens de man met de hamer die genadeloos toesloeg, waardoor Chris Froome er met de eindoverwinning vandoor zou gaan.



Eenzelfde soort ontwikkeling zagen we twee maanden geleden in de Tour de France. Niemand gaf nog een stuiver voor elke renner die niet de naam van Tadej Pogacar droeg, maar toch kraakte de Sloveen ineens. Hij verloor minuten op Vingegaard, moest de gele trui uit handen geven en wist die niet meer terug te winnen.

Ad

La Vuelta | Evenepoel spreekt voor het eerst de wens uit om de Ronde van Spanje te winnen

Vuelta a España La Vuelta | "Primoz is hier om de Vuelta te winnen" - Jumbo-Visma geeft nog niet op 26 MINUTEN GELEDEN

Pech ligt meer dan ooit op de loer

Wielrennen is een sport waar pech helaas een grote rol kan spelen. Deze Vuelta is dat meer dan ooit het geval. Het regent coronagevallen in het peloton en we zagen al flink wat grote namen zoals Simon Yates, Sam Bennett, Ethan Hayter en Pavel Sivakov gedwongen worden om af te stappen.



Het is uiteraard te hopen dat het coronavirus niet de beslissing zal brengen in het klassement, maar bij Quick-Step Alpha Vinyl zal elke dag met angst en beven op de uitslag van de test worden gewacht.



Er zijn echter meer gevaren dan alleen het coronavirus. De organisatie van de Vuelta is niet altijd de meest gestructureerde. Zo zagen we gisteren bij de tijdrit Joao Almeida de verkeerde afslag nemen en ook materiaalpech of een stuurfout behoren natuurlijk altijd tot de mogelijkheden. Zo leek Steven Kruiswijk in 2016 op weg naar de eindzege in de Giro, maar de Nederlander botste op een sneeuwmuur en zag zijn kansen smelten.

La Vuelta | Almeida fietst verkeerd

Weinig steun van de ploeg

De afgelopen Tour de France zagen we hoe belangrijk een goede ploeg kan zijn bij het verdedigen van een leiderstrui. Jumbo-Visma bestookte Tadej Pogacar net zo lang met aanvallen tot de onkwetsbaar geachte Sloveen brak. Hij verloor de gele trui aan Jonas Vingegaard en zag die de rest van de Tour niet meer terug.



Dit kan in potentie een probleem worden voor Remco Evenepoel, aangezien zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl zich normaal gesproken toch vooral richt op de klassiekers. Slechts één keer eerder verdedigde de Belgische formatie met hand en tand een leiderstrui. Dit was in 2019 toen Julian Alaphilippe lange tijd in het geel reed, maar uiteindelijk de eindoverwinning aan Egan Bernal moest laten.



Ploegen als Ineos-Grenadiers en Team UAE Emirates hebben de mogelijkheden om Evenepoel van meerder kanten aan te vallen. Als dit gebeurt is het de vraag hoeveel steun de Belg van zijn team kan verwachten. Van de ploeg die in 2019 Julian Alaphilippe bijstond, zijn alleen de Fransman zelf en Dries Devenyns in Spanje aanwezig. Veel ervaring heeft de equipe van Lefevere dus niet.

Tour de France | Bekijk het moment waarop Vingegaard aanval plaatst en Pogacar kraakt

Kan hij het ook op hoogte?

Voorafgaand aan de Vuelta waren er drie grote twijfelpunten rondom Evenepoel. Kan hij de extreem steile Spaanse beklimmingen aan? Kan hij de hitte aan? En kan hij de grote hoogte aan? Twee van de drie twijfels zijn inmiddels door Evenepoel gelogenstraft, maar er blijft een laatste punt over.



Hoe goed is Evenepoel als het peloton richting extreme hoogte trekt? Om antwoord te krijgen op die vraag, moet men nog even geduld hebben. Pas in etappe 15 richting Sierra Nevada staat Evenepoel een zware test te wachten. De renners fietsen dan naar een hoogte van meer dan 2500 meter. Dit kan betekenen dat de verhoudingen totaal anders komen te liggen. Vooral de Zuid-Amerikanen zullen handenwrijvend naar deze dag uitkijken.

Bloedhete slotweek

Evenepoel heeft inmiddels bewezen dat hij ook in de hitte uitstekend kan rijden, maar toch wordt de slotweek een flinke opgave voor de jonge Belg. Hij gaf eerder al toe geen fan te zijn van hoge temperaturen en de laatste week lijkt daarom een potentieel struikelblok voor hem.



Er wordt erg warm weer voorspeld en de slotweek is zoals altijd loodzwaar. De bergetappe's volgen elkaar in rap tempo op en dus zullen er nog grote verschillen in het klassement gemaakt kunnen worden. Kan Evenepoel ook dag na dag de hitte verdragen in een slopende laatste week? Dan kan de Vuelta hem bijna niet meer ontgaan.

La Vuelta | “Remco heeft grote prestatie neergezet” - Trotse opa ziet winst Evenepoel in Alicante

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Onboardbeelden - Evenepoel komt na tijdrit over de streep alsof het toertochtje was EEN UUR GELEDEN