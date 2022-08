Na de start kregen de renners meteen een zware klim voor de kiezen. Op de Alto la Colladona, 7 kilometer á 6,3%, probeerde een grote groep renners weg te rijden. Quick-Step Alpha Vinyl, de ploeg van leider Evenepoel, hield de gelederen gesloten en voorkwam dat een te grote groep wegkwam.

Pas in de afdaling ontstond de echte vlucht van de dag met Mikel Landa, Thibaut Pinot, en de etappewinnaars Marc Soler en Jai Vine als sterkste klimmers. De voorsprong werd echter nooit groot, waardoor de trui van Evenepoel niet in gevaar kwam.

Groene trui

Ook Mads Pedersen was meegesprongen met de vlucht. Na een mislukte dag gisteren, waar niet het peloton, maar de kopgroep om de winst ging sprinten, wilde hij vandaag wel veel sprintpunten binnenhalen. Bij de enige tussensprint pakte hij de volle buit en nam hij de groene trui over van Sam Bennett.

Op de laatste klim, de Collau Fancuaya, reed Vine weg bij zijn medevluchters. Soler en Pinot wilden dichterbij de Australiër komen, maar de man van Alpecin Deceuninck steekt deze Vuelta in uitstekende vorm. Hij eindigde 44 seconden voor de Spanjaard Soler.

Geen beelden

De zesde etappe was de finish nauwelijks te zien door dichte mist op de finish. Het leek erop dat ook de tweede ritzege van Vine niet goed in beeld gebracht kon worden. Niet de mist, maar een kapotte generator op de top van de berg leek roet in het eten te gooien. Nadat op televisie drie minuten lang beelden van de omgeving en vaste camera op de top werden getoond was het beeld uit koers weer beschikbaar.

Daar werd duidelijk dat Remco Evenepoel uitstekend reed. De Belgische leider in het klassement reed overtuigend op kop van de groep klassementsmannen. Zijn versnelling zorgde ervoor dat de halve groep moest lossen. Alleen Mas en Roglic konden hem volgen. Op de finish werd duidelijk dat zij het ook lastig hadden in het wiel van de 22-jarige. Op de top kwam Evenepoel als eerste van het groepje over de streep.

