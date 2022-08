Ad

Voor de laatste ploegentijdrit in een grote ronde moeten we terug naar de Vuelta a España van 2019. In een tijdrit over 13,4 kilometer trok Astana aan het langste eind. Luis Leon Sanchez nam de eerst rode leiderstrui in ontvangst.

De ploegen met sterke hardrijders en tijdritspecialisten kijken uit naar de eerste etappe in Utrecht, maar er zijn ook teams die met het zweet in de handen aan de start verschijnen.

Topfavorieten

Een van de ploegen die zich, na de winst in de Tour de France van 2019, wel specialist mag noemen in de ploegentijdrit is Jumbo-Visma. Onder leiding van tijdrit-expert Mathieu traint de Nederlandse formatie al een aantal jaar intensief op het onderdeel en met de teamselectie zit het deze Vuelta ook wel goed.

De ploeg bestaat met Rohan Dennis, Edoardo Affini en topfavoriet Primoz Roglic uit een aantal tijdritkanonnen, maar ook Mike Teunissen en Chris Harper zijn niet vies van een aantal kilometers puur hardrijden. Lichtgewichten Sepp Kuss en Sam Oomen moeten proberen zo lang mogelijk hun karretje aan te haken bij de Jumbo-trein.

Jumbo-Visma moet dan wel op de fiets blijven zitten. In de Vuelta van 2019 ging het mis, toen vier renners onderuit gingen tijdens de ploegentijdrit. Er was water op de weg gekomen uit een opblaasbaar zwembad langs het parcours.

Quick-Step-Alpha Vinyl. De Belgische formatie zet deze Vuelta alles op een klassement met Een van die andere sterke blokken is. De Belgische formatie zet deze Vuelta alles op een klassement met Remco Evenepoel en een goede ploegentijdrit is daarvoor een cruciale eerste stap. Met sterke mannen als Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Dries Devenyns en Ivan de Wilder hoeft dat geen probleem te vormen.

De uitdagers

Naast de twee topfavorieten zijn er een aantal ploegen die zomaar een gooi kunnen doen naar de winst. Zo ook Ineos Grenadiers, de ploeg van kopman Richard Carapaz, heeft met Dylan van Baarle een specialist in het hardrijden en hoopt verder op de tijdritkwaliteiten van de jonge, maar ijzersterke, hardrijders Ben Turner, Ethan Hayter en Luke Plapp.

UAE Team Emirates is nog zo’n ploeg die hoge ogen kan gaan gooien in de openingsetappe in Utrecht. Kopman Joao Almeida is misschien zelf wel de beste tijdrijder, maar zijn ploeggenoten Brandon McNulty, Jan Polanc en toptalent Juan Ayuso doen niet veel voor de Portugees onder.

Ook Team BikeExchange-Jayco is vrijdag zeker niet kansloos voor de etappeoverwinning. De Australische formatie is gebouwd rondom klassementsman Simon Yates en sprinter Kaden Groves, maar heeft met Luke Durbridge, Lucas Hamilton, Michael Hepburn en Lawson Craddock een aantal erkende hardrijders in de gelederen.

Outsiders

Er zijn een aantal ploegen die waarschijnlijk net de kort gaan komen voor de zege, maar wel hun kopman een goede uitgangspositie kunnen verschaffen voor de rest van deze Vuelta. Denk bijvoorbeeld aan Bahrain-Victorious met onder anderen Mikel Landa, Gino Mader, hardrijder Jasha Sütterlin en de rode trui-drager van 2019, Luis Leon Sanchez.

En wat kunnen we verwachten van de ploeg van Giro-winnaar Jai Hindley? BORA-hansgrohe zou met Wilco Kelderman, Sergio Higuita, Ryan Mullen en Jonas Koch mee moeten kunnen doen voor een podiumplaats.

Trek-Segafredo. De Amerikanen hebben met Antonio Tiberi, Mads Pedersen, Julien Bernard en debutant Als laatste kanshebber noemen we. De Amerikanen hebben met Antonio Tiberi, Mads Pedersen, Julien Bernard en debutant Daan Hoole de nodige power, maar komen normaal gesproken net te kort voor de rode trui.

Schade beperken

Waar er ploegen zijn die denken aan de overwinning, zijn er ook altijd teams die met angst vooruitkijken naar de ploegentijdrit.

Zo proberen de teams van Vuelta-kopmannen Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team), Michael Woods (Israel-Premier Tech) en Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) de schade zoveel mogelijk te beperken.

Zaak is dan om vooral niet verkeerd te rijden, zoals bijna gebeurde voor het SD-Worx van Demi Vollering die eerder dit jaar bijna de verkeerde afslag namen in de Postnord Vargarda.

