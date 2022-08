Evenepoel staat al jarenlang bekend als een van de grootste wielertalenten en pakte ondanks zijn leeftijd al zeges in de Ronde van Polen, Clasica San Sebastian en Luik-Bastenaken-Luik. Hoewel de prestaties op zijn leeftijd uitzonderlijk zijn, is de kritiek bij mindere prestaties niet mals. Dat viel ook een Eurosport-kijker op die een vraag stelde aan Karsten en Jeroen.

Karsten: Arno vraagt meer aan jou, Jeroen dat op sociale media weleens negatief wordt gedaan over Evenepoel, vaak ook door Belgen. Kun je dat uitleggen waarom dat zo is?

Ad

Jeroen: Goh, eerst en vooral Karsten. Is sociale media en negatief niet een beetje hetzelfde?

Vuelta a España La Vuelta | Liveblog - Evenepoel verdedigt rood met finish bergop Colláu Fancuaya, wat kan Roglic? 18 UUR GELEDEN

Luik-Bastenaken-Luik | Debutant Evenepoel wint en is jongste winnaar van monument sinds 33 jaar

Karsten: Daar geef je het antwoord eigenlijk zelf al. Zo denk ik er zelf ook over volgens mij.

Jeroen: Het is toch niet alleen dat. Het gaat ook over zijn beginjaren misschien. Evenepoel is onbelgisch in die zin dat hij een vrij uitgesproken mening heeft, veel zelfvertrouwen. Dat zijn we niet gewoon als Belgen. Wij zijn meestal de underdog, zeker in communicatie. Evenepoel was meteen het mannetje met grote ambities en eei waar het op stond. En als hij dat niet realiseerde kwam er natuurlijk veel kritiek. Dat hij geen grote mond moet hebben en het eerst maar moet bewijzen.

Karsten: Ik kan me daarin vinden. Toen Remco het peloton binnenkwam zagen we een aantal prachtige interviews. Ik dacht toen ook wel, misschien niet het slimste om te zeggen,maar vond het wel prachtig. Hij is er wel handiger in geworden. Wat politieker in zijn antwoorden, wat aan de ene kant jammer is, maar voor zijn eigen levensvreugde waarschijnlijk beter.

Ronde van Noorwegen | Drie uit vijf voor Evenepoel in afwachting van eindzege

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+

Vuelta a España La Vuelta | "Perfect scenario" - Evenepoel blij met koersverloop van de zevende etappe 21 UUR GELEDEN