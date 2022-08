Louis Meintjes zal zich opnieuw op een klassement gaan richten. De Zuid-Afrikaan werd achtste in de Tour de France en voldeed daarmee aan zijn eigen verwachtingen van een plaats in de top-10. Bovendien zat Meintjes een aantal keer goed mee in de ontsnapping. De vraag is echter hoe goed hij de zware Tour verteerd heeft.

Ad

Gerben Thijssen zal voor de sprints vooruitgeschoven worden. De 24-jarige Belg breekt dit jaar door en boekte al meerdere mooie resultaten. Met name op dag 2 en dag 3 in Nederland zal hij kansen ruiken, maar ook in de moeilijkere sprintritten kan Thijssen hoge hogen gooien.

Vuelta a España La Vuelta | Dit zijn de vijf smaakmakers die jij in de gaten moet houden tijdens de Vuelta a España 32 MINUTEN GELEDEN

De rest van het team bestaat uit Jan Bakelants, Jan Hirt, Julius Johansen, Domenico Pozzovivo, Rein Taaramae en Boy van Poppel. Hirt en Pozzovivo zullen normaal gesproken een waardevolle ondersteuning zijn voor Meintjes, maar met Pozzovivo weet je het nooit. De Italiaanse veteraan was in de Giro d'italia ineens weer goed in vorm en werd achtste. Hij kan zomaar weer voor eigen kansen gaan rijden.

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | 'Alto de Amerongse Berg' levert peloton geen schrik op, maar wél een bergtrui 19 UUR GELEDEN