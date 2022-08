Vooraf had Jumbo niet per se het plan om voor de ritzege te gaan. “Om eerlijk te zijn was dat niet de bedoeling, maar BORA had plannen voor de sprint en toen kwam alles bij elkaar”, verklaart Oomen.

De Nederland denkt dat Roglic in orde is voor de rest van deze Vuelta a España. “De vorm is goed, maar een grote ronde heeft zijn eigen regels. De derde week is altijd speciaal, maar wat we tot nu toe van hem hebben gezien is veelbelovend.”

