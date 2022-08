Evenepoel laat niet in zijn kaarten kijken

Remco Evenepoel wordt door veel mensen als favoriet gezien, maar zelf eist hij die rol nog niet op: "Een specifiek resultaat in het algemeen klassement is moeilijk te voorspellen, maar als ik de Vuelta kan verlaten met één of twee ritwinsten ben ik zeer tevreden. Alles in het algemeen klassement is dan nog mooi meegepakt."

Toch ontkent Evenepoel niet wat zijn grote doel is: "Mijn droom is op het podium te staan van een grote ronde en daarvoor moet je de limieten opzoeken. Daarom bereid ik me zo goed voor op de Vuelta samen met het team. Ik ben heel benieuwd wat ik ga meemaken deze Vuelta.

Landa gaat voor ritzeges

Mikel Landa heeft bijzonder weinig vertrouwen in zichzelf in aanloop naar de Vuelta. De Spanjaard hoopte in Burgos vorm te tonen, maar werd slechts 44e. .

Daarom heeft Landa besloten andere doelen te stellen: "Ik heb lang niet gekoerst en nu ben ik weer begonnen. Het was duidelijk dat de Ronde van Burgos de doelen voor de Vuelta zou bepalen en dan vooral of ik mee zal doen voor het klassement of dat ik voor een rit moet gaan. Ik denk dat ik voor een rit ga."

Met name het parcours is Landa niet op het lifj geschreven, zo vindt hij zelf: "Op dit moment lijkt een podiumplek me ver weg. De Vuelta is een explosievere wedstrijd dan de Giro. Dat past mijn concurrenten beter dan mij."

Yates zet vol in op de winst

Het is alweer flink wat jaren geleden dat Simon Yates de Vuelta won en zijn eerste en laatste grote ronde op zijn naam schreef. De Brit heeft altijd wel een slechte dag en verspeelt op die manier keer op keer zijn klassement.

Toch heeft Yates een eindoverwinning in een grote ronde nog niet uit zijn hoofd gezet. De Brit kijkt met veel vertrouwen vooruit naar de komende weken: "Ik voel dat ik klaar ben voor de Vuelta. Het ziet eruit als een heel zwaar en uitdagend parcours. We gaan er heen om te winnen. De ploeg heeft al een geweldig seizoen, dus het moraal is hoog."

Almeida is ontspannen

Joao Almeida heeft van de Vuelta een serieus doel gemaakt en was sterk in de Ronde van Burgos. De Portugees blaast echter niet al te hoog van de toren: "Ik maak me nergens druk om. Ik ga doen wat ik kan, maar ik moet met beide benen op de grond blijven staan. Het begin in Nederland zal volledig draaien om positionering en de benen moeten natuurlijk goed zijn. Het is een gunstige start voor mij en misschien kan ik verbeteren naar mate de race vordert."

Alaphilippe cijfert zich weg voor Evenepoel

Julian Alaphilippe zit na maandenlang herstel van zijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik gelukkig weer op de fiets. In de Tour de l'Ain zagen we de Fransman alweer vooraan het peloton. De topvorm is er echter dus niet en dus heeft Alaphilippe aangegeven vooral in dienst van Evenepoel te gaan rijden.

Alaphilippe heeft bescheiden doelstellingen deze Vuelta: "Mijn doel is om voor het einde van het seizoen weer 100 procent te zijn. Remco is aan een uitzonderlijk seizoen bezig. In de conditie waarin hij nu verkeert, is hij in staat om de Vuelta te winnen."

