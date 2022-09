Na een kilometer of 50 wist een grote kopgroep zich los te maken van het peloton. Hierin zaten met Wilco Kelderman, Richard Carapaz en Jay Vine meerder grote namen. De voorsprong werd snel uitgebreid en zo was al vroeg duidelijk dat de vluchters om de dagzege gingen strijden vandaag.

Dat betekende echter niet dat er in het peloton niets gebeurde. Remco Evenepoel ging in de rode trui onderuit in een bocht en had een schaafwond aan zijn been. De Belg was zichtbaar geïrriteerd en legde de schuld bij de motoren.

Hierdoor roken concurrenten Roglic en Mas bloed en dus besloten Jumbo-Visma en Movistar de rode trui onder druk te zetten op de lange slotklim. De kopgroep was al ruim tien minuten eerder aan deze zeer lange slotklim van twintig kilometer begonnen.

In de kopgroep liet Kelderman zijn knecht Matteo Fabro op kop rijden en dus moest de ene na de andere vroege vluchter afhaken. Hierdoor werd het een afvalrace tot ongeveer vier kilometer voor de streep, toen de finale ingeluid werd door een serie aanvalspogingen. Niemand kwam echter goed weg, totdat Richard Carapaz een vlijmscherpe demarrage plaatste.

De Ecuadoriaan ging met een verbeten blik ten aanval en niemand kon meteen aanhaken. Uiteindelijk was het alleen Wilco Kelderman die nog in de buurt kon blijven van Carapaz, maar achterhalen zat er niet meer in voor de Nederlander. Daardoor kon Carapaz de overwinning bijschrijven en werd Kelderman knap tweede.

Strijd om de rode trui

Toen de kopgroep over de streep was gekomen, werd de blik verschoven naar de klassementsrenners. Hier probeerden Movistar en Jumbo-Visma Evenepoel nog altijd het vuur aan de schenen te leggen, maar dit wilde niet lukken.

Uiteindelijk was het de jonge Spanjaard Rodriguez die een versnelling plaatste, waardoor slechts zes klassementsrenners overbleven. Dit waren Evenepoel, Roglic, Mas, Lopez, Ayuso en Rodriguez zelf. Het zestal reed in een groep naar de streep toe, waar Evenepoel met een indrukwekkende eindsprint nog even liet zien toch echt de sterkste te zijn. Voor klassementsrenners als Almeida en Hindley was het een slechte dag. Zij verloren opnieuw veel tijd.

