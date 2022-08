De eerste etappes door ons land waren biljartvlak, maar hebben toch hun sporen achtergelaten bij de favorieten. Door de ploegentijdrit van vrijdag kijken een aantal klassementsrenners al tegen een fikse achterstand aan en top tien-kandidaat Michael Woods van Israel-Premier Tech moest zelfs opgeven na een val in de derde etappe naar Breda.

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 8:20:07

2. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) +0.00

3. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +0.13

4. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) +0.13

5. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) +0.13

6. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) +0.14

7. Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) +0.31

8. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) +0.33

9. João Almeida (UAE Team Emirates) +0.33

10. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) +0.41

11. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) +0.41

12. Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) +0.41

13. Gino Mäder (Bahrain-Victorious) +0.42

14. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) +0.42

15. Enric Mas (Movistar Team) +0.43

16. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) +0.46

17. Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan Team) +0.46

18. Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) +0.46

19. Thymen Arensman (Team DSM) +0.53

20. Ben O'Connor (AG2R Citroën Team) +0.55

21. Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) +1.19

22. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) +1.19

23. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) +1.25

24. Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) +1.25

25. Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) +1.25

