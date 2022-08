Jonas Vingegaard won de Tour de France door de regerend kampioen Tadej Pogacar over drie weken overtuigend te verslaan. De 25-jarige klimmer vloog na de laatste etappe in Parijs naar zijn thuisland Denemarken en werd daar bejubeld door een menigte aan Deense fans.

“Al die aandacht eist zijn mentale tol", zegt Niermann. "De Tour heeft heel veel van hem gevraagd. Ik denk dat het niet meer dan normaal is om dan een fysieke en mentale pauze te nemen. Het is voor hem het beste om even te rusten en tijd door te brengen met zijn vriendin en dochter.”

Gissen naar rentree

Vingegaard besloot de Ronde van Denemarken in eigen land over te slaan en hij zal ook niet op het WK in Australië uitkomen. Het is maar de vraag wanneer hij zijn rentree maakt.

Volgens Niermann zal Vingegaard dit wielerseizoen wel degelijk nog in actie komen. “Hij is nu thuis aan het trainen en hij gaat opbouwen richting het einde van dit seizoen.” Waar en wanneer de Tourwinnaar precies gaat starten, blijft dus nog even gissen.

