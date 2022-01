Tweede grote ronde

Het wordt de tweede grote ronde die het Belgische supertalent van Quick Step-Alpha Vinyl gaat rijden. Evenepoel reed vorig jaar ook al rond in de Giro d'Italia, maar zijn debuut in de eerste grote ronde van het jaar werd, mede doordat de Belg daarvoor een lange revalidatie achter de rug had, niet bepaald een succes. Voordat Evenepoel zijn debuut gaat maken in de Vuelta zal hij in Spanje in het voorjaar eerst de Ronde van Valencia, de Ronde van de Algarve, de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Baskenland rijden.

Remco Evenepoel hier zegevierend te zien in de eendaagse koers Coppa Bernocchi Foto: Getty Images

Programma zomer

Na de vier rondes in Spanje rijdt de Belg in eigen land de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Na deze Belgische koersen trekt Evenepoel Europa door voor de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Zwitserland. Na deze twee korte rondes keert Evenepoel eerst nog huiswaarts voor de Belgische kampioenschappen, waarna hij eind juli de blik volledig richt op de Ronde van Spanje, die dit jaar van start gaat in Utrecht . De eendaagse koers Classica San Sebastian komt eerst, gevolgd door de Ronde van Burgos begin augustus.

Vuelta 2022

De Ronde van Spanje begint op 19 augustus met start in de Domstad en eindigt in de Spaanse hoofdstad Madrid. De hele koers is natuurlijk live te volgen op Eurosport en te streamen via discovery+

