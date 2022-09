Annemiek van Vleuten schreef dit jaar al de Giro d'Italia en de Tour de France op haar naam en nam gisteren een voorschot op de eindzege in de Vuelta , maar wie denkt dat de Nederlandse renster daarna op haar lauweren gaat rusten, heeft het mis.

Vanochtend was de kopvrouw van Movistar alweer vroeg uit de veren voor een trainingsritje vanuit het hotel. Opmerkelijk aan deze ochtendlijke rit was, behalve de inspirerende toewijding, dat Van Vleuten haar volgers op Twitter had uitgenodigd om met haar mee te fietsen.

Hopelijk is de klassementsleider iets liever geweest voor de twee heren die het aandurfden, want anders zullen ze maar kort van haar gezelschap hebben kunnen genieten.

VUELTA CHALLENGE

De Vuelta Challenge duurt vijf dagen en finisht zondag in Madrid, tegelijkertijd met de mannen. Er staat vrijdag in de derde rit, met finish in Aguilar de Campoo, opnieuw een stevige klim op het programma. Na de top moet nog zo’n dertig kilometer overbrugd worden richting de finish.

