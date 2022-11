De vrouwelijke tegenhanger van de Vuelta a España begon in 2015 onder de naam La Vuelta Challenge als een eendaagse wedstrijd. Destijds was de Amerikaanse Shelley Olds de snelste voor Giorgia Bronzini en Kirsten Wild.

De afgelopen jaren ontwikkelde de grote ronde zich echter flink. In 2018 steeg het aantal etappes naar twee en sinds 2020 kwam daar elk seizoen een extra etappe bij. In 2021 kende de ronde voor het eerst ook een zware bergetappe, de afgelopen twee edities werden dan ook gewonnen door Annemiek van Vleuten. Volgend jaar mogen de vrouwen zelfs zeven dagen aan de bak in Spanje.

Nieuwe plaats op kalender

De ontwikkeling in de grote rondes voor vrouwen beperkt zich niet alleen tot de Vuelta. Ook de Tour de France veranderde afgelopen seizoen van een eendagskoers naar een serieuze, meerdaagse wedstrijd. De gedachte is dan ook dat er - net als bij de mannen - met de Giro, Tour en Vuelta drie, zware grote rondes plaatsvinden voor de vrouwen.

Volgend jaar krijgt de Vuelta España Femenina wel een andere plek op de kalender. Waar de Spaanse koers eerst altijd in september werd verreden, moet Van Vleuten haar titel volgend seizoen in mei proberen te verdedigen. De Vuelta is door de wijziging de eerste grote ronde van het jaar, voor de Giro Donne en de Tour de France Femmes.

