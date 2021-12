Roglic verlengde onlangs zijn contact bij Jumbo-Visma terwijl geruchten over een vertrek van Dumoulin op niets bleken gebaseerd. Het is misschien maar goed dat de twee-eenheid intact blijft, want dankzij inzichten van de Sloveen gingen de ogen van de Nederlander langzaam weer open.

“Ik hou ervan om met Primoz te praten. Als je met hem je problemen bespreekt, weet je dat er echt wordt geluisterd. Hij oordeelt ook niet. Dat heb ik hem nog nooit zien doen. Hij deelt zijn kijk op de zaak, vertelt over zijn ervaringen”, deelt Dumoulin met L’Equipe

Avontuur

“Ik zie mijn carrière nu als een avontuur, als een verhaal dat ik zelf schrijf. Voor mij en mij alleen, niet voor iemand anders. Ik mag hartstikke blij zijn dat ik dit allemaal kan ervaren. Zo’n kans krijg je maar één keer in je leven. Soms moet je behalve al het goeds ook wat slechts accepteren.”

De 31-jarige Dumoulin keerde na een sabbatperiode terug, met frisse motivatie. De droom om te presteren op de Olympische Spelen kon eigenlijk helemaal geen werkelijkheid worden, maar dat werd het wel. Het zilver op de tijdrit kwam hem toe. Het is nu nog bijzonderder dat Roglic als winnaar van het goud op datzelfde podium stond.

Uitgeput

“Als ik iemand had mogen aanwijzen die me mocht verslaan, dan was het Primoz. Hij is een voorbeeld voor mij”, vervolgt Dumoulin, die zijn zinnen voor 2022 heeft gezet op het rijden van een klassement in een grote ronde. Het lijkt daardoor een moeilijk verhaal te worden om Roglic bij te staan in zijn jacht op winst van de Tour de France.

Dat zijn zorgen voor later, aldus Dumoulin. De winnaar van de Giro d’Italia van 2017 is allang blij dat hij het plezier heeft hervonden. “Een groot deel van seizoen 2020 was ik fysiek en mentaal uitgeput. Ik kon niet meer herstellen en voelde me gevangen. Ik moest een stap terug doen, anders had ik nooit geweten hoe ik nieuw perspectief kon vinden en was weer normaal functioneren er ook niet bij geweest.”

