WK wielrennen | Van Dijk pakt regenboogtrui dankzij topprestatie in tijdrit

Hoewel er door de Nederlandse rensters altijd genoeg wordt gewonnen in het vrouwenwielrennen, stond er de laatste weken geen maat op Reusser. De Zwitserse won de ene na de andere koers en stak in diverse tijdritten met kop en schouders boven de rest uit. Zo werd ze twee weken terug nog Europees kampioene.

Van Vleuten had zichzelf echter een doel gesteld en als Van Vleuten ergens een doel van maakt… Nou, berg je maar! De Nederlandse startte al vroeg en was eerst bang dat dit vanwege de wind op de lange, rechte wegen tussen Knokke en Brugge in haar nadeel was, maar dat viel gelukkig alles mee.

Twee minuten

De ambities van Van Vleuten werden al snel duidelijk en ze reed het veld zo’n twee minuten uit elkaar. Er waren maar twee andere rensters die na 30,3 kilometer in de buurt konden blijven: Reusser en Van Vleuten. Reusser bleef zelfs een beetje te goed in de buurt, want ze was de snelste tijdens het eerste tussenpunt.

En ook na passage van het tweede tussenpunt noteerde de Zwitserse de snelste tijd, maar toen was de marge al begonnen te slinken. Het werd voor Van Vleuten steeds spannender op de hot seat en toen Reusser zich te laat aan de finish meldde, kon Van Vleuten het niet drooghouden.

Tranen van geluk

Haar snelste tijd van 36:05 minuten bleef staan en daarmee was de beslissing gevallen: Van Vleuten is opnieuw wereldkampioene en dat op haar favoriete onderdeel. Het tijdsverschil van slechts tien seconden is snel vergeten, de conclusie niet.

Van Vleuten is de beste tijdrijdster van allemaal en ontving niet alleen een gouden medaille, maar ook de regenboogtrui. Er mocht nog een tweede Nederlandse naar het podium: olympisch kampioene Van Vleuten kwam binnen op 24 seconden en dat was goed voor de derde tijd. Riejanne Markus eindigde als negende.

