WK wielrennen | Zilveren medaille Nederland op gemengde ploegentijdrit

Het onderlinge verschil bedroeg slechts twaalf seconden, na het afleggen van een parcours vanaf het strand van Knokke-Heist naar het centrum van Brugge. De Nederlanders reden verdeeld over beide afvaardigingen (mannen en vrouwen) een vrij stabiele tijdrit, waar de prestaties van andere ploegen wisselvalliger waren.

De Italiaanse heren met Filippo Ganna in hun midden waren bijvoorbeeld supersnel onderweg, maar een mindere prestatie van de vrouwen betekende dat er slechts op het nippertje brons werd veroverd. De Italianen bleven de Zwitsers een halve seconde voor, waardoor Stefan Küng weer met lege handen stond. Küng werd ook al met minimale achterstand vierde tijdens Tokyo 2020.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Martin neemt na laatste koers afscheid in regenboogtrui 4 UUR GELEDEN

Inlopen

Je zou voorzichtig kunnen stellen dat ook Nederland wat pech had, want de vrouwen liepen langzaam maar zeker in op de Duitsers. Alleen was de tijdrit na 44,5 kilometer als het ware te snel afgelopen om het verschil helemaal goed te maken. Desondanks werd alles gegeven op de Vlaamse wegen, wat een zilveren medaille opleverde.

Koen Bouwman, Jos van Emden, Bauke Mollema, Ellen van Dijk, Riejanne Markus en Annemiek van Vleuten mochten zich op het podium melden. Voor Van Dijk en Van Vleuten was dit na goud en brons tijdens de individuele strijd tegen de klok alweer de tweede keer binnen enkele dagen.

WK wielrennen | Martin neemt na laatste koers afscheid in regenboogtrui

Gouden afscheid

Van de gouden Duitsers straalde Tony Martin het felst tijdens de officiële festiviteiten. Er is alleen niemand die de 36-jarige Martin binnenkort terugziet in de regenboogtrui, want de gemengde ploegentijdrit was de laatste koers uit zijn carrière. De erkende hardrijder neemt dus afscheid als wereldkampioen.

Vlaanderen 2021 kent donderdag een rustdag, waarna vanaf vrijdag de wegraces worden verreden.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Martin neemt na laatste koers afscheid in regenboogtrui 4 UUR GELEDEN