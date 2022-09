Liveblogs

In het wielrennen zijn we liveblogs over Remco Evenepoel wel gewend. Meerdere keren was hij al het sportieve middelpunt van een blog. Nu is de Belg echter ook het onderwerp van liveblogs van Sporza en Het Laatste Nieuws over zijn terugreis uit Australië.

In de blogs worden foto's gedeeld van Evenepoel met zijn bagage op de luchthaven en ook zijn er updates over de tijden dat zijn vliegtuig vertrekt en waar het een tussenstop zal maken.

De rest van de websites zijn ook bijna volledig bezet door Evenepoel. Er is een filmpje dat hij een speech geeft voor zijn ploeggenoten. Er is een filmpje dat hij 'We are the champions' zingt en er is een filmpje dat hij met zijn ploeggenoten een biertje drinkt op de overwinning. Wat de Belgische ploeg ook doet, er zijn beelden van.

Vergelijkingen met Merckx

Als een Belgische wielrenner goede resultaten boekt, is de vergelijking met legende Eddy Merckx al snel getrokken. Bij Evenepoel was dit al het geval en na deze twee overwinning is dat eens te meer het geval.

Ploegleider Patrick Lefevere trok de vergelijking al en ook de voorzitter van de Belgische Wielerbond Tom van Damme vond het rijden van Evenpoel Merckxiaans, net zoals de Kannibaal zelf overigens.

Giro te min voor Evenepoel?

De discussie over de toekomst van Evenepoel is ook flink losgebarsten. De belangrijkste vraag is nu hoe snel hij stappen moet gaan zitten in het rondewerk. Een logisch vervolg op de winst in de Vuelta zou zijn om de Giro d'Italia te rijden.

Veel mensen vinden echter dat Evenepoel deze stap over zou moeten slaan en dat hij klaar is voor de Tour de France. Jan Bakelants zei op de Belgische televisie dat Remco Evenepoel geen tijd moet verspillen met een Giro-deelname. Volgens Bakelants is de Giro niets meer dan een troostprijs.

Huldiging in Brussel

Op Twitter maakte de burgemeester van Brussel bekend dat ook de huldiging al geregeld is. Op zondag 2 oktober zal op de Grote Mark in de Belgische hoofdstad een grootse huldiging plaatsvinden, nadat Evenepoel vanuit zijn geboorteplaats Schepdaal een zegetocht zal maken.

Het zal niet het enige feestje zijn voor Evenepoel. De gemeente Dilbeek, waar Schepdaal onderdeel van uitmaakt, kondigde al aan de Evenepoel tot ereburger van de gemeente benoemd wordt.

