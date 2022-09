De analisten van Kop over Kop zijn niet de enige die Van Aert als grote kanshebber zien. Ook De analisten van Kop over Kop zijn niet de enige die Van Aert als grote kanshebber zien. Ook Tadej Pogacar denkt dat de Belgische alleskunner een grote favoriet is voor de wereldtitel. De vraag is echter hoe België gaat rijden. Vorig jaar ging het in de onderlinge samenwerking behoorlijk mis.

"Ik ben heel erg benieuwd hoe de Belgen gaan koersen. Ze hebben natuurlijk twee hele grote favorieten. De Belgen zijn altijd goed op een WK en willen vaak initiatief nemen. Vorig jaar ging dat niet helemaal goed, maar daar hebben ze van geleerd. Er zal goed gesproken moeten worden binnen de selectie dat niemand iemands karretje in de poep wordt gereden", aldus Michael Boogerd.

Boogerd denkt dat België er toch goed aan zou doen al het geld op zijn sterkste man te zetten: "Als Van Aert zo goed is als de afgelopen weken, dan ga ik er toch van uit dat ze volledig zijn kaart spelen en dat iedereen zich daaraan moet conformeren."

Twee kopmannen

Vorig jaar was dat dus niet het geval. Sander Valentijn vraagt zich af of de neuzen dit jaar wel allemaal dezelfde kant op wijzen.

"Ze zeggen van wel", zo weet Jeroen Vanbelleghem: "Dat moeten we dan maar geloven. Ik moet wel zeggen dat het destijds kwam doordat Evenepoel niet lekker in zijn vel zat en dat is volledig veranderd. Het is nu een totaal andere Evenepoel."

"Vorig jaar werd alles op Van Aert gezet en dat werd ook zo gecommuniceerd. Evenepoel was het daar duidelijk niet helemaal mee eens. Hij heeft uiteindelijk wel in dienst van Van Aert gewerkt, maar niet op de manier die het beste zou zijn. Hij heeft veel te vroeg zijn kaarten op tafel gelegd", is de analyse van onze Belgische commentator.

Volgens Vanbelleghem zal Evenepoel dit jaar een andere status genieten: "Dat gaat nu wel anders zijn. Evenepoel staat naast Van Aert heeft de bondscoach gezegd. Ze staan op gelijke hoogte als twee kopmannen. Ik ben echt benieuwd hoe ze dat gaan uitspelen in de finale. Evenepoel zal vroeger moeten gaan, op twee rondes van het einde,. Dan kan Van Aert de kat uit de boom kijken. Dat is het spelletje dat ze willen spelen."

Toch vraagt Jan Hermsen zich af of het dit jaar beter zal gaan bij België en ook vraagt hij zich af of Van Aert en Evenepoel wel echt op gelijke hoogte staan: "Ik vind het bij de Belgen altijd heel interessant hoeveel de bondscoach daadwerkelijk te zeggen heeft. Hij moet de kikkers wel in de wagen houden en het zijn niet de makkelijkste denk ik. Hij hangt natuurlijk wel heel erg naar Van Aert met de ploeg die hij heeft samengesteld met Van Hooydonck."

