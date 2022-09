Michael Boogerd neemt eerst alle selecties even door en ziet meerdere goede ploegen: "Ik kijk vooral naar de renners. De Fransen zijn sowieso heel sterk. Nederland vind ik een goede ploeg hebben, ervan uitgaande dat Van der Poel gewoon top is en dat Van Baarle ook in de vorm steekt van vorig jaar WK of het voorjaar. De Italianen zijn altijd goed op een WK."

Ook wordt een aantal individuen aangestipt door Boogerd: "Je hebt verder natuurlijk Pogacar, maar of zijn ploeg goed genoeg is om de hele koers te dragen, is altijd afwachten. Verder, ja Girmay. Die heeft een hele sterke ploeg, maar niet heus. Dat is een renner die gewoon moet volgen en hopen dat het zijn kant op valt."

Landsbelang of ploegbelang?

Jan Hermsen ziet wat de ploegen betreft een interessant WK voor zich. Hij vraagt zich af hoe de verbanden tussen de renners en hun normale ploeggenoten een rol gaan spelen: "Pogacar heeft in het peloton genoeg vrienden. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat werken. Ik vind die kruisverbanden bij een WK altijd heel interessant. Ik zat de WK-finale al in mijn hoofd af te spelen en ik zag Laporte en Van Aert sprinten. En dan? Gaat niemand opzij kijken? Ik werd er badend in het zweet van wakker. Dat is toch prachtig aan het WK dat dit soort dingen er ook doorheen gaan sijpelen."

Sommige renners kiezen er echter voor om dit soort situaties bewust te vermijden, zo geeft Jeroen Vanbelleghem aan: "Devenyns zou normaal gesproken opgeroepen zijn, maar hij wil niet omdat hij niet tegen Alaphilippe wil rijden. Had je dat ook in jouw tijd Michael? Renners die selecties weigeren, omdat ze kopmannen hebben in een andere ploeg."

"Niet dat ik weet. Ik kan me wel goed het WK in Verona herinneren, waar Freire voor de derde keer wereldkampioen werd in 2004. Ergens halverwege de klim demarreerde Rasmussen en ik sprong erachteraan om Rasmussen te halen en achter mij ging Freire mee. Op een gegeven moment reden we met zijn drieën op kop van Rabobank. Je vergeet dat gewoon in koers, ik in ieder geval en ik had ook het idee mijn normale ploeggenoten ook", aldus Boogerd.

Toch geeft de oud-renner toe dat ploegverbanden wel een rol kunnen spelen en dat hij zelf toch een beetje in dienst reed van zijn Spaanse vriend: "Ik heb nog wel in Verona, toen ik wist dat ik geen podium ging sprinten, het tempo hoog gehouden voor Freire, zodat het een sprint ging worden. Op een gegeven moment maak je wel die keuze. Maar dat ik renners heb gezien die besloten niet te rijden, omdat ze bang waren ruzie te krijgen met de dagelijkse ploeg, nee dat heb ik nooit meegemaakt."

Waar kijk je?

Elke seconde van het WK wielrennen in Australië is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+.

