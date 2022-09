Het restant van de kopgroep had niet in de gaten dat het peloton er nog aan zat te komen en tegelijkertijd wist een groot deel van de sprinters niet dat er nog om de zilveren medailles gestreden werd. Volgens Jan Hermsen is het niet meer van deze tijd dat er zonder oortjes gereden wordt:

"Dat is wel een beetje armoedig. In de onder 23-wedstrijd was er een renner van Frankrijk die dacht dat hij wereldkampioen werd. Van Aert wist niet dat hij voor het zilver ging sprinten. Zo langzamerhand zijn we hier toch wel een beetje klaar mee. We hebben Kiesenhofer gehad in Tokio, dat was een redelijke blamage. Je zit naar een andere sport te kijken. Het is grappig als iemand gaat juichen terwijl hij niet gewonnen heeft, maar we hebben het wel over topsport."

Jonge renners rijden nooit zonder oortjes

Bobbie Traksel ziet er echter wel de charme van in en denkt dat het probleem ergens anders ligt: "Je ziet hier renners die nog nooit zonder oortjes gekoerst hebben. Daar zit het probleem. We maken er nu een probleem van dat we geen oortjes hebben. Ik ben groot voorstander van oortjes, maar ik vind het best een goede regel dat er tijdens het WK, EK en Olympische Spelen niet het geval is en dat je wat creatiever moet zijn."

Volgens Jan Hermsen moet je dan echter direct overal zonder apparatuur rijden en dat is Jeroen Vanbelleghem met hem eens: "Dat kun je geen kritiek geven dat er renners zijn die nooit met oortjes rijden. Als je zegt dat je alleen zonder rijdt op de kampioenschappen, dan kunnen ze het ook niet leren."

Toch vindt Traksel het een mooi tegengewicht voor het steeds wetenschappelijker wordende wielrennen: "Ik heb het gevoel dat er een hele grote cultuur ontstaat over wattages en voeding en er wordt eigenlijk niet meer over tactiek gesproken. Hoe reageer je op noodsituaties? Daar wordt niet meer over gesproken. Dat wordt meegedeeld vanuit de auto die een computer links en een computer rechts hebben. Het wordt een soort computerspelletje vanuit de auto."

Creatieve oplossingen

Toch vindt ook Jeroen Vanbelleghem dat je het de renners simpelweg te moeilijk maakt zonder hulp: "Als je 30 vluchters hebt en er zijn geen oortjes. Je kunt niet zeggen wie er meezit, behalve als je zorgt dat je ziet wie allemaal wegrijdt. Maar dan in de finale, je kunt toch moeilijk verwachten dat al die toppers met hartslag 190 gaan tellen of ze er al 30 hebben ingehaald."

Ook daar heeft Traksel echter een antwoord op, met behulp van een anekdote uit de oude doos: "Op het WK in Valkenburg was Leo van Vliet bondscoach van Nederland. Hij heeft toen het scherm op de Cauberg afgehuurd en daar gaf hij elke ronde met een gecodeerde tekst aan de renners mee wat de situatie was en wat ze moeten doen. Daar hou ik van. Ik vind dat een fantastisch mooi verhaal."

