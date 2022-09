Jeroen Vanbelleghem steunt zijn landgenoot deels. “Michael Jordan zei ooit dat hij haters gebruikt om beter te presenteren en ik denk dat dit bij Remco ook het geval is. Het vingertje was voor de kritiek op de Belgische ploeg vorig jaar, maar eigenlijk vind ik het niet per se iets toevoegen.”

Traksel is iets stelliger. “Ik vind het gewoon niet passend, het is zonde. Er zijn misschien honderd haters, maar je verpest het met dat vingertje voor miljoenen andere mensen. Hoeveel mensen zijn er nu echt die het je niet gunnen? Hij moet die honderd mensen links laten liggen, maar nu zegt hij met dat vingertje dat hij wel naar ze luistert.”

Doodsbedreigingen

Volgens Jan Hermsen is Evenepoel te vaak bezig met de buitenwereld. “Na zijn winst in de Vuelta postte zijn vriendin een bericht met ‘we against the world’, maar dat stadium zijn we allang voorbij. De meesten hebben hem inmiddels omarmd, niemand is tegen de renner Evenepoel.”

Vanbelleghem legt daarop uit dat Evenepoel en zijn familie wel degelijk veel te maken krijgen met haat. “Ze hebben meerdere doodsbedreigingen gehad, omdat hij niet op zijn mondje is gevallen. Als je moeder daar dan weken van wakker ligt en je krijgt al die negativiteit binnen, dan begrijp ik dat gevoel wel.”

Benen van Luik

De mannen hebben het naast de randzaken ook nog over de prestaties van Evenepoel. “Hij was weergaloos”, glundert Vanbelleghem. “Ik las een interview met Eenkhoorn, blijkbaar zeiden die mannen al drie rondes voor het einde dat Remco ging winnen.”

“Tegen Lampaert zei hij dat hij dezelfde benen had als tijdens Luik-Bastenaken-Luik en als hij zo’n dag heeft dan is Evenepoel gewoon onklopbaar. Hij is uiteindelijk zelfs weggereden op het vlakke, de rest kon niet meer.”

Ploegtactiek

Vorig jaar was de kritiek op de ploegtactiek terecht, maar dit jaar hebben de Belgen alles goed gedaan volgens Vanbelleghem. Traksel twijfelt over die uitspraak. “Ik weet niet of ze nu tactisch heel slim waren of dat ze gewoon de wereldtitel pakken, omdat ze een fantastische renner in de ploeg hebben.”

“Ik heb niet het gevoel dat België hier een tactisch meesterwerk heeft uitgevoerd, ze hadden gewoon een grote motor voorop. Het was wel slim om Wout van Aert de uitgesproken kopman te maken, zodat ze Evenepoel de ruimte gaven om te spelen”, eindigt de commentator.

