We kennen inmiddels steeds meer details over het incident met Van der Poel. Twee meisjes vielen de Nederlander lastig in het hotel, hij reageerde daar fel op en moest uiteindelijk mee met de politie naar het bureau. Van een goede nachtrust was geen sprake meer en dus kon er al snel een streep door de droom van de wereldtitel.

Jeroen Vanbelleghem kan de reactie van de Nederlandse kopman in eerste instantie wel begrijpen. "Het feit dat hij zelf actie onderneemt is niet verstandig, maar ik kan het ergens wel begrijpen. Als dat bij mij was gebeurd, was ik ook wel even naar buiten gegaan om te zeggen dat ik er niet van gediend ben."

Pakje boter

De Belgische commentator benadrukt echter dat hij iemand van zijn team had moeten berichten. "Als je weet dat je in een team zit en er zijn mensen die voor je werken, dan moet je gewoon even een berichtje sturen zodat zij het voor je oplossen."

Zijn collega Bobbie Traksel is het daar absoluut niet mee eens. "Dat is de grootste onzin joh. Bij wie komt het in zijn hoofd op om als er iets van geluid is op de gang tegen andere mensen te zeggen dat je 'gepest' wordt. Ik denk dat elke volwassen man op dat moment zelf naar het probleem toegaat, je gaat dan niet de bondscoach of wie dan ook bellen."

Volgens Jan Hermsen is de gedachte van Vanbelleghem echter niet zo slecht. "Het is nu niet dat wielrenners de meest zelfstandige mensen zijn. Als ze bij wijze van spreken een pakje boter moeten halen dan bellen ze ook het team."

Met vriendin slapen

De mannen bespreken ook nog een andere opmerkelijke beslissing van Van der Poel. De renner van Alpecin-Deceuninck koos ervoor om niet met zijn ploeg, maar samen met zijn vriendin te slapen. "Hij was verkouden aangekomen en sliep daardoor niet met Jan Maas op de kamer", legt Vanbelleghem uit.

"Maar ik vind het eigenlijk 'not done' als kopman om bij zo'n groot doel met je vriendin op de kamer te slapen", gaat de Belg verder. "Heel veel renners zijn het hele jaar voorzichtig. Het is gewoon gevaarlijk, ik vind het echt niet kunnen in deze coronatijden. Als je het WK wilt winnen, ga je toch niet naast je vriendin slapen, dat is ridicuul."

Oud wereldje

Traksel is het wederom niet eens met zijn Zuiderbuur. "Ik vind dat geen enkel probleem, als hij had gewonnen zegt iedereen dat het de beste voorbereiding is die je kan wensen. Ik presteer in alle gevallen beter als mijn vrouw naast me ligt, omdat ik gewoon relaxter ben."

"Vroeger was de gedachte nog dat vrouwen vergif waren voor de wielrenners, maar dit is een ander tijd. We zitten nog in een oud wereldje, maar we moeten gewoon mee met de tijd", besluit Traksel.

