Van der Poel zou in de nacht van het WK fel hebben gereageerd wanneer twee meisjes hem wakker hielden in de gang van zijn hotelkamer. Het leverde de renner een boete op van 1000 euro en een verstoorde nachtrust. Tijdens de wegrit, een dag later, stapte Van der Poel al na dertig kilometer af.

Ad

Volgens zijn ploeg Alpecin-Deceuninck is het voor iedereen een vervelende zaak. “Het is duidelijk een verhaal met enkel verliezers en dat kunnen wij alleen betreuren. We hebben akte genomen van de gebeurtennissen in de afgelopen 48 uur in Wollongong.”

Wereldkampioenschappen Kop over Kop over het WK | Discussie over Van der Poel - "Met vriendin slapen is ridicuul" 18 MINUTEN GELEDEN

WK Wielrennen | Mathieu van der Poel stapt na iets meer dan 30 kilometer af

Paspoort terug

Van der Poel werd meegenomen naar het bureau en moest zijn paspoort tijdelijk inleveren. Inmiddels heeft hij zijn documenten weer terug en kan hij gewoon afreizen naar Nederland.

“In eerste instantie lag onze focus op het voorzien van juridische bijstand ter plaatse en het mogelijk maken van een snelle terugkeer van Mathieu. Nu dat is gebeurd willen wij een zo volledig mogelijk beeld krijgen van het verloop van het incident, onder ander door inzage van het complete dossier, een gesprek met Mathieu en betrokkenen bij Team NL.”

WK Wielrennen | Roodhooft over situatie Van der Poel: "Hij is mentaal gebroken"

Vervolgstappen

De Belgische ploeg sluit verdere vervolgstappen niet uit. “Op basis van alle informatie zullen wij bepalen welke stappen er genomen worden. Wij willen stellig benadrukken dat respect voor anderen binnen en buiten het peloton te allen tijde een basiswaarde is van Alpecin Deceuninck.”

“Daarom ook dat wij dit op een gepaste manier willen opvolgen. Pas daarna zullen renner en team verder communiceren en desgevallend vragen van de media hierover beantwoorden.”

Video opgedoken

Het AD kwam dinsdagochtend met meer informatie over het incident. In een filmpje is te zien hoe Van der Poel de kamer uitstormt nadat de twee meisjes voor de zoveelste keer aankloppen bij de kamer van de Nederlander om vervolgens weg te rennen.

In de video is bovendien te horen dat Van der Poel tegen de ouders van de meisjes vertelt niemand te hebben aangeraakt. De moeder luistert niet en zegt direct de politie te bellen, met een verstoorde nacht en een verstoord WK als gevolg.

Waar kijk je?

Alle grote wielerwedstrijden zijn live te zien op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+

Wereldkampioenschappen Kop over Kop over het WK | Was Van Vleuten zo slim of maakte Kopecky een fout? EEN UUR GELEDEN