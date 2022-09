"Mijn voorste band klapte, waarna ik viel", schrijft Van Vleuten. "Ik ben nu op weg naar het ziekenhuis om foto's te laten maken van mijn rechterkant. Ik ben vooral bezorgd over mijn elleboog en arm."

Van Vleuten viel vrijwel direct na het wegrijden vanaf het podium. Ze bleef gehavend en geschaafd achter op het asfalt. Zaterdag is ze een van de favorieten voor de wegwedstrijd.

Door de val van Van Vleuten moesten Ellen van Dijk en Riejanne Markus samen hun weg vervolgen. Ondanks dat zij slechts met z'n tweeën waren, reden zij een sterke tijdrit.

Halverwege klokte Nederland de zevende tijd. Van Dijk en Markus reden Nederland alsnog naar de vijfde plaats. Achter Zwitserland was het zilver voor Italië. Australië werd derde voor titelverdediger.

