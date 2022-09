"Met zo'n stabiele breuk mag ze fietsen", laat Gunnewijk aan diverse media weten. "De vraag is echter met hoeveel pijn dit zal zijn en of het verantwoord is. Dat gaan we de komende dagen bepalen."

Mocht Van Vleuten niet kunnen starten, roept Gunnewijk geen vervanger op. Namens Nederland komen verder Ellen van Dijk, Demi Vollering, Marianne Vos, Shirin van Anrooij, Floortje Mackaij en Riejanne Markus aan de start.

Valpartij

Van Vleuten kwam woensdag bijna direct na het vertrek van de vrouwen ten val. De oorzaak is nog onduidelijk. In eerste instantie dacht ze aan een klapband, maar later nam ze deze woorden terug. De klapband kwam immers pas nadat ze de zijkant van de weg had geraakt.

Door de val moesten Ellen van Dijk en Riejanne Markus samen verder. Op dat momenten stonden zij al voor een schier onmogelijke taak. Vanwege kettingproblemen van Bauke Mollema hadden ook de mannen (Mathieu van der Poel en Daan Hoole) grotendeels in een tweetal het parcours afgelegd. Ondanks alle tegenslag eindigde Nederland als vijfde. Het goud was voor Zwitserland.

WK wielrennen | Weinig meer over van fiets Van Vleuten na harde valpartij in mixed relay

Waar kijk je?

