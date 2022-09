De Fransen kennen een onstuimige aanloop richting dit wereldkampioenschap. De vorm van Julian Alaphilippe is onzeker. Benoît Cosnefroy wint op overtuigende wijze in Québecl, maar zegt niet richting Australië te gaan. Ophef over de geboekte tickets voor het vliegen: de mannen vliegen in business class en de vrouwen in economy. Audrey Cordon-Ragot was goed in vorm, maar neemt niet deel aan het wereldkampioenschap omdat ze herstellende is van een beroerte.

Hoop

Ad

Maar nu lijkt er toch een klein hoopvol lampje te gaan branden in het Franse kamp. L'Équipe weet namelijk te melden dat Cosnefroy toch richting Australië is vertrokken. Mogelijk om één van de twee tijdrijders, Bruno Armirail of Rémi Cavagna, te vervangen.

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | Gepensioneerde Dumoulin alsnog naar Wollongong - “Maken er een mooie vakantie van” EEN UUR GELEDEN

Woensdag

Of de winnaar van de Grand Prix Cycliste de Québec daadwerkelijk in actie gaat komen wordt woensdag duidelijk. Dan maakt bondscoach Thomas Voeckler de selectie bekend.

WAAR KIJK JE?

Elke seconde van het WK wielrennen in Australië is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kun je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | "Alles moet 100% zijn, dat was het niet vandaag" - Van Dijke relativeert tijdrit 3 UUR GELEDEN