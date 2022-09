WK wielrennen | “Dit is een bonus” - Van Dijk beschouwt derde regenboogtrui als extraatje

De 35-jarige Van Dijk behoort tot de betere tijdrijdsters van het peloton en was dus automatisch één van de favorieten, maar Van Dijk opschrijven als de vrouw die het wel eventjes gaat doen… dat werkt niet. Te veel druk opleggen werkt averechts bij de Nederlandse.

“Vorig jaar was geweldig. Ik heb er heel erg van genoten”, aldus Van Dijk, die van haar eerste wereldtitel – in 2013 – niet kon genieten omdat ze als wereldkampioene zo veel van zichzelf verwachtte. “Dit is een bonus. Die aanpak heeft voor mij een groot verschil gemaakt. Als ik mezelf te veel druk op leg, wordt het niks.”

Voorbereiding

“Ik ben dicht bij mezelf gebleven en heb een goede fysieke en mentale voorbereiding gehad. Alles deed ik op de best mogelijke manier om te pieken. We huurden een huis en trainden telkens op het parcours. Al die details samen hebben het verschil gemaakt.”

Van Dijk was twaalf seconden sneller dan thuisrijdster Grace Brown en versloeg ook de Zwitserse Marlen Reusser. En dat terwijl er toch echt even schrik was eerder deze week, omdat er plotseling sprake was van nieuwe rugproblemen.

Rugblessure

“Ik heb in het verleden al blessures en enkele andere zaken meegemaakt en ik stuitte wederom op wat problemen, maar vandaag was het oké. Het was ook meer mentaal. Ik ben erg gegroeid en mede dankzij goede coaching heb ik mijn power terug. Verder weet ik niet waarom ik na 2013 nu twee keer op rij wereldkampioen word. Hoe ouder, hoe beter?”

Van Dijk besluit: “Ik heb heel vaak problemen met mijn rug, dat is gewoon mijn zwakke punt, en als ik gestrest ben, speelt het nog sneller op. Tel daar ook nog eens een lange vlucht bij op. Gelukkig ben ik goed behandeld!”

