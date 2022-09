"We zaten niet mee in de eerste vlucht en moesten dus een beetje gokken. We konden moeilijk de hele koers dragen", verklaarde Kooij de rit van de Nederlandse ploeg.

Geen geluk

"Ik voelde me goed op de beklimmingen, dus ik wist dat ik erbij zou kunnen blijven. Omdat ik alleen kwam te zitten, moest ik hopen dat de Duitsers en de Belgen het gat zouden dichten. Ik moest dus wat geluk hebben en dat had ik niet."

Uiteindelijk moest Kooij in de sprint om het brons de Noor Søren Wærenskjold en de Est Madis Kihels voor zich laten. "Het is jammer. Dit was niet waar we voor kwamen."

