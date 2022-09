Parcours

Voor het eerst in de historie van het WK wielrennen rijden de mannen en vrouwen een tijdrit over dezelfde afstand. De renners leggen twee technische rondjes af met daarin een naar klimmetje. Het parcours leent zich dus minder voor de beresterke locomotieven en iets meer voor technische renners. Wout van Aert had zich op dit parcours goed uit de voeten gekund, maar hij richt zich volledig op de wegrit van komende week.

Het parcours van wk tijdrijden Foto: Eurosport

Starttijden WK Wielrennen vrouwen

De vrouwen beginnen als eerste aan het WK. Officieel begint het programma om 01:30 uur Nederlandse tijd, maar de eerste vrouw, Ricarda Bauernfeind start om 01:47. Doordat het parcours bestaat uit twee rondjes rijden de renners in zogenaamde golven. Nadat een bepaald aantal renners gestart is, komen geen renners meer op het parcours. Dit wordt gedaan om de weg niet te druk te maken.

Annemiek van Vleuten zit in de tweede ‘golf’ van renners. Na haar komen nog veel andere vrouwen aan de start. Ellen van Dijk start wel in de laatste groep renners en start zelfs als laatste.

01:47 Ricarda Bauernfeind - eerste renner van start

01:53 Shirin van Anrooij

02:00 Grace Brown

02:43 Mieke Kröger

02:55 Kristen Faulkner

02:56 Annemiek van Vleuten

03:30 Georgia Baker

03:31 Julie van de Velde

03:36 Anna Kiesenhofer

03:40 Juliette Labous

03:42 Emma Norsgaard

03:43 Marlen Reusser

03:45 Ellen van Dijk

Starttijden mannen

05:46 Luke Plapp

05:54 Eduardo Affini

06:32 Daan Hoole

06;43 Yves Lampaert

06:44 Stefan Bisegger

06:47 Matteo Sobrero

07:27 Luke Durbridge

08:00 Magnus Sheffield

08:07 Mikkel Bjerg

08:10 Remi Cavagna

08:12 Ethan Hayter

08:13 Bauke Mollema

08:15 Stefan Küng

08:16 Tadej Pogacar

08:18 Remco Evenepoel

08:19 Filippo Ganna

Waar kijk je?

Elke seconde van het WK Wielrennen in Australie is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kan je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

