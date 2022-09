Voor de echte kenners van de junioren komt de overwinning van Zoe Bäckstedt niet als een grote verrassing. Het zeventienjarige toptalent rijdt in de opleidingsploeg van EF Education en werd vorig jaar al wereldkampioen op de weg, pakte zilver in de tijdrit en reed bovendien ook nog naar de wereldtitel bij het veldrijden.

Daarnaast is de Britse bezig aan een meer dan uitstekend seizoen. Ze won al acht keer, waaronder de Ronde van Vlaanderen en het nationaal kampioenschap. Bäckstedt versloeg in Wollongong de Duitse Justyna Czapla en de Belgische Febe Jooris. Anna van der Meiden was op de vijfde plaats de beste Nederlander.

Klassieke tijdritspecialist

Een paar uur later was het opnieuw raak voor de Britten. Joshua Tarling snelde in slechts 35 minuten naar de zege. De achtienjarige Tarling, die volgend seizoen bij de profs gaat rijden van INEOS Grenadiers, is een echte tijdritspecialist. Zo werd hij vorig jaar in Leuven al tweede op het wereldkampioenschap en won hij dit jaar al twee andere individuele tijdritten.

Tarling was negentien seconden sneller dan de nummer twee Hamish McKenzie uit Australië. De Duitser Emil Herzog vervolledigde het podium. De Nederlanders kwamen er deze ochtend niet aan te pas, Sjors Lugthart was de beste Nederlander op de zestiende plek.

