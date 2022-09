De hoeveelheid bizarre verhalen van dit wereldkampioenschap zijn er na deze wegrit wederom meer geworden. De dag leek vrij normaal te beginnen, maar toen Mathieu van der Poel na 30 kilometer afstapte keek de wereld verbaasd toe.

Mathieu

Ad

Langzaamaan werd het duidelijk dat Mathieu van der Poel 's nachts een aantal uur op het politiebureau had doorgebracht nadat zijn avond verstoord werd door twee kinderen op de gang van het hotel en een incident tussen de twee kinderen en Van der Poel. Ondertussen was de koers vorm aan het krijgen.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Luik-Bastenaken-Luik, Vuelta en regenboogtrui - Hoogtepunten Evenepoel in 2022 40 MINUTEN GELEDEN

Een kopgroep van zestien man reed voorop. Alle favorieten zaten nog afwachtend naar elkaar te kijken. Tot er een tweede grote groep zich losmaakte uit het peloton. 25 man wisten weg te rijden met de belangrijkste namen: Hermans, Evenepoel, Schmid, Bardet en Eenkhoorn. De Belgen en de Fransen waren het beste vertegenwoordigd. Beide landen hadden drie renners in deze groep mee.

Favorieten

Alle andere favorieten te wachten in het peloton op een wonder. De groep van 25 sloot zich aan bij de kopgroep en met een aantal tempoversnelling dunde de groep steeds verder uit. Remco Evenepoel was onrustig en probeerde een aantal keer weg te rijden. Precies op de streep, met nog twee rondes te gaan, lukte het de Belg eindelijk. Samen met Lutsenko wist hij zich los te weken uit de greep van de kopgroep.

WK wielrennen | Bekijk hoe Evenepoel beslissende aanval plaatst door Lutsenko achter te laten

Na wat afstopwerk van Hermans, en een moordend hoog tempo van Evenepoel zelf, groeide het gat uit tot een kleine minuut. Met de voorlaatste passage van Mount Pleasant was het tempo van Evenepoel ook voor Lutsenko gewoon te hoog. De Kazach moest het wiel van Evenepoel laten gaan. Een solo van 25 kilometer ligt Evenepoel niet wakker van. Vanaf dat moment kon enkel pech Evenepoel van de wereldtitel weerhouden, maar de Belg hoefde geen risico's meer te nemen.

Wereldkampioen

Met nog een kilometer te gaan durfde Evenepoel het aan om al wat te juichen. Hij is de eerste die de dubbel, de Vuelta en het wereldkampioenschap, in hetzelfde seizoen weet te winnen. Achter Evenepoel was het inmiddels zo stilgevallen dat het peloton terug wist te komen. Een sprint volgde waarin Laporte de snelste was. Matthews pakt het brons in zijn thuisland. Wout van Aert finisht als vierde net buiten de prijzen.

WAAR KIJK JE?

Elke seconde van het WK wielrennen in Australië is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kun je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Luik-Bastenaken-Luik, Vuelta en regenboogtrui - Hoogtepunten Evenepoel in 2022 40 MINUTEN GELEDEN