Het moest zijn laatste kunststukje worden van zijn carrière, het WK Wielrennen in Australië, maar dat liep net even anders. Dumoulin kondigde vervroegd zijn afscheid aan van de wielersport en een droomscenario bij de tijdrit in Wollongong bleef uit.

De voormalig Giro-winnaar is echter toch afgereisd naar ‘Down Under’. “De familie had de tickets toch al geboekt, omdat ze bij mijn afscheid wilden zijn. Nu maken we er een mooie vakantie van”, vertelt hij in gesprek met AD.

Uitblinkende ploeggenoot

Dumoulin zag een ploeggenoot van Jumbo-Visma uitblinken tijdens zijn geliefde race tegen de klok. De Noor Tobias Foss verraste vriend en vijand met de wereldtitel. “Dat is heel mooi. Tobias is een rustige en goede kerel”,

Over zijn toekomst wil de 31-jarige Dumoulin nog niet al te veel nadenken. “Als ik straks weer terug in Nederland ben dan ga ik heel rustig nadenken over mijn toekomst. Er zijn al wat dingen op me afgekomen, maar er is nog niets concreet.”

