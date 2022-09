In 2019 werd in Vaticaanstad de eerste statelijke sportbond, Athletica Vaticana, opgericht en vorig jaar sloot de wielertak ervan zich officieel als 200e lid aan bij de UCI. Daarmee komt de Vaticaanse wielerbond dus ook in aanmerking om een renner af te vaardigen naar het WK.

Ad

Van die mogelijkheid heeft het kleine staatje binnen de Italiaanse landsgrenzen nu gebruik gemaakt. Het is niet een van de Zwitserse gardisten die naar Australië mag afreizen, maar de Nederlander Rien Schuurhuis. De geboren Groninger woont sinds enkele jaren in Rome, waar zijn echtgenote Chiara Porro de Australische ambassadrice van het Vaticaan is.

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | Voorbeschouwing tijd- en wegrit vrouwen - “Van Vleuten wordt geen wereldkampioen" GISTEREN OM 13:17

BESCHEIDEN PALMARES

In het verleden kende Schuurhuis een bescheiden carrière als profrenner in dienst van Black Inc Cycling Team (2016) en Oliver's Real Food (2018), waarvoor hij met name actief vwas in Azië en Australië, en behaalde een al even bescheiden 40e plek op het Nederlands kampioenschap tijdrijden.

In Wollongong zal de Nederlander onder anderen ondersteund worden door Valerio Agnoli. De ervaren Italiaan die in het verleden als knecht Ivan Basso en Vicenzo Nibali bijstond, schreef op Instagram: "We gaan als ambassadeurs van Zijne Heiligheid. Forza Rien!"

WAAR KIJK JE?

Elke seconde van het WK Wielrennen in Australie is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kan je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | Voorbeschouwing mannen - Dit verwachten de commentatoren van de tijd- en wegrit GISTEREN OM 10:50