WK wielrennen | “Ik wacht tot iemand komt vertellen dat het niet waar is” - Van Vleuten na winst

Van Vleuten had maar één kans om te winnen. Vanwege haar gebroken elleboog kon ze niet staan en sprinten. Dat deed te veel pijn aan haar arm. "Ik was aan het werken voor Marianne (Vos). Ik kwam bij de voorste groep en zag dat ze het niet ging halen. Ik was aan het wachten op het juiste moment en het enige wat ik kon bedenken is dat ik moest aanvallen van achteruit."

"Dat is echt mijn enige kans. Ik was aan het wachten tot ze over mij heen zouden komen in de sprint maar dat gebeurde niet", stamelt Van Vleuten schuddend van ongeloof in het interview na de finish.

Een hel

Ondanks het fantastische einde was de rit zelf verschrikkelijk: "Het was een hel. Ik kon niet uit het zadel komen en m'n benen explodeerden op de beklimming. Normaal sta ik graag op de pedalen. Ga ik in de aanval.."

In aanloop naar deze wegrit stond het aanvalsplan van Van Vleuten al vast. Op Mount Keira zou ze vroeg in de aanval gaan net zoals bij haar vorige wereldtitel in Yorkshire. "Het plan voordat ik mijn elleboog brak was om in de aanval te gaan op Mount Keira, maar het verliep zo anders. We hadden alleen Vos als leidster en ik was een domestique vandaag. Met een gebroken elleboog. En nu ben ik wereldkampioen."

Geluksoorbellen

"Ik twijfelde vanochtend of ik mijn oorbellen wel in moest doen, maar ze geven me nog altijd geluk. Het idee was om een Yorkshire 2.0 te doen hier vandaag. Toen ging ik met 105 kilometer te gaan in de aanval. Maar dat was vandaag niet mogelijk. En nu win ik het in de laatste kilometer. Twee keer een wereldtitel met een verhaal."

