Ad

De ambitie van Van der Poel om in Wollongong voor het eerst wereldkampioen op de weg te worden, kon al voor de start van de koers de prullenbak in. Dit alles vanwege een reeks bizarre gebeurtenissen een avond eerder, in het hotel in Sydney.

Wereldkampioenschappen Kop over Kop over het WK | Traksel hekelt vingertje Evenepoel - “Niet passend" 3 UUR GELEDEN

Vanwege wat verkoudheidsklachten lag Van der Poel bij zijn vriendin op de kamer, op een andere etage dan waar de rest van de Nederlandse afvaardiging verbleef. Sommige teamgenoten hoorden pas vlak voor de start wat zich allemaal had afgespeeld.

WK Wielrennen | Mathieu van der Poel stapt na iets meer dan 30 kilometer af

Tienermeisjes

Dankzij filmpjes en het contact leggen van de tienermeisjes met verschillende media ontstaat een steeds duidelijker beeld van de zaak, al is nog niet alles opgehelderd. Van der Poel geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar blijft betwisten dat hij de tienermeisjes – die diverse keren op zijn deur bonsden – in een boze bui pijn heeft gedaan.

“Natuurlijk heb ik er spijt van. Ik zit fout, dat geef ik ook toe. Ik had het anders moeten aanpakken, maar het is helaas gebeurd. Ik probeer het achter me te laten en verder te kijken wat er komt. Ik ga nu naar huis, even rust opzoeken. Ik ben blij om weer terug te zijn. Nu gaan de ploeg en advocaat het verder afhandelen”, aldus Van der Poel op vliegveld Zaventem in de microfoon van VTM.

WK Wielrennen | Roodhooft over situatie Van der Poel: "Hij is mentaal gebroken"

Geen pijn gedaan

Van der Poel werd door de politie meegenomen onder het mom van ‘bedreiging’, waarvoor in Australië de grens vrij laag ligt, en bracht zelfs enige tijd door in de cel, voordat hij weer werd vrijgelaten. Hij was vrij om ‘gewoon’ deel te nemen aan de wegrit op het WK, maar na een kilometer of dertig was het klaar voor de mentaal gebroken kopman.

Van der Poel: “Ik heb een meisje vast gehad aan de arm, maar zeker niet met de bedoeling om iemand pijn te doen. Iedereen die mij kent, weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan. Er gaan heel veel verhalen rond over duwen en zo. Dat is absoluut niet waar. Dat is niet wat er is gebeurd. Er zijn twee versies van het verhaal en het is heel moeilijk om daar mee om te gaan als je in Australië zit.”

WK wielrennen | Bekijk samenvatting van alweer zegetocht Evenepoel terwijl Van der Poel afstapt

Alpecin

Het wordt Van der Poel – ook door de rechter – kwalijk genomen dat hij eigen rechter heeft gespeeld. Het bellen van de receptie of beveiliging was de betere optie geweest. Dat ziet hij nu zelf ook in. “Het was laat en ik wou slapen. Ik dacht het zelf te kunnen oplossen. Dat is helemaal fout gelopen. Ik kan er helaas niets meer aan veranderen.”

Van der Poel kreeg van de Australische rechter een boete van omgerekend zo’n 1000 euro – hier wordt nog beroep tegen aangetekend – en moet zich spoedig ook nog verantwoorden bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Alpecin wil eerst Van der Poels kant van het verhaal horen, voordat het wellicht overgaat tot het opleggen van een straf.

Waar kijk je?

Het WK wielrennen is dan wel achter de rug, het seizoen krijgt nog een staartje met diverse mooie koersen plus natuurlijk de Ronde van Lombardije. Als er wordt gekoerst is Eurosport live. Wil je echt niets missen? Stream dan reclamevrij via discovery+

Wereldkampioenschappen Kop over Kop | Moet het WK overstag en oortjes toestaan? "Dit is een beetje armoedig" 4 UUR GELEDEN