“Ja, ik wil!” Met die opmerking hoopte Van Aert een einde te maken aan alle complotten die de ronde doen, al zijn deze complotten voor de verandering wel ergens op gebaseerd. Tijdens de vorige editie van het WK wielrennen, in Leuven, leek Evenepoel niet bepaald bereid om zijn eigen kansen opzij te schuiven.

Het was uiteindelijk Julian Alaphilippe die vol overtuiging zijn abonnement op de regenboogtrui verlengde en een tweede jaar in de WK-trui mocht koersen. Er moest nadien in het Belgische kamp heel wat kou uit de lucht worden gehaald. Al te aardig waren Van Aert en Evenepoel lange tijd niet voor elkaar.

Sneer over en weer

Het is niet zo dat ze elkaar dwars zaten tijdens de koers, maar verbaal werd hier en daar nog wel eens een steekje uitgedeeld. Dat lijkt nu iets uit het verleden. Er wordt vol goede moed uitgekeken naar de wegrit in Wollongong, waar de Belgen tot de absolute favorieten behoren.

Van Aert hield huis tijdens de Tour de France, waar de koers zo’n beetje om hem draaide met drie ritzeges, de groene trui en het bijstaan van zijn kopmannen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Evenepoel won dan weer Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián, plus natuurlijk zijn eerste grote ronde met de Vuelta a España.

Hoofdrol in grote ronde

Het winnen van de Ronde van Spanje hakte er trouwens wel in, net als de reis naar Australië. Wellicht dat het daarom ‘slechts’ brons werd in de tijdrit. Evenepoel: “Ik voel meer energie in mijn lichaam dan vorige week. Ik slaap ook goed. Mijn lichaam is eindelijk geacclimatiseerd.”

Van Aert en Evenepoel hopen te profiteren van het feit dat de Belgen twee favorieten leveren. “Niet veel landen hebben straks twee renners in de finale. We moeten beide opties openhouden. Iedereen wacht op mijn sprint, maar ik kan ook gewoon aanvallen.”

Vogels

“Er zijn meer sterke ploegen. We moeten rustig blijven en samenwerken. We weten precies wat we moeten doen”, aldus Evenepoel, die al knipogend met een mooie uitsmijter komt. “Onze grootste tegenstander? De vogels!”

Behalve Bauke Mollema die tot twee keer toe werd aangevallen door vogels kan ook Evenepoel meepraten over de verdedigingsdrang van de Australische slijkekster.

