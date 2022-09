Remco Evenepoel reed op zestig kilometer van de streep met een grote groep weg. Daarin waren de Fransen met onder anderen Romain Bardet en Pavel Sivakov goed vertegenwoordigd. De echte kopmannen van de Franse formatie ontbraken echter.

"De verkeerde mannen op de verkeerde plaats", zegt Jalabert op de Franse openbare zender. "De strategie was niet verrassend, want bondscoach Voeckler houdt van attractief koersen, maar noch Alaphilippe noch Cosnefroy zat voorin."

Remco onverslaanbaar

Voeckler reageert op de analyse van de oud Vuelta-winnaar. "We beseften ons heel goed dat een eerste groep met Evenepoel een gevaar kon vormen in de koers. Idealiter zaten in die groep inderdaad ook Cosnefroy en Alaphilippe."

"Je kan van tevoren plannen wat je wil, maar uiteindelijk is dat allemaal afhankelijk van de koerssituatie. Remco was gewoon onverslaanbaar zondag, daar kon je niets tegen beginnen. Al hadden we met vijf in het wiel gezeten, dan nog zou hij winnen", besluit Voeckler.

Meningsverschil bij Fransen

De coach wordt bijgestaan door zijn renner Florian Sénéchal. "We hebben weinig reden om teleurgesteld te zijn. Natuurlijk hadden we in de gaten dat Remco in de grote groep zat, daarom bleven we hem in zijn wiel zitten om te counteren bij een aanval, maar Bardet kon hem niet volgen."

Valentin Madouas zat samen met zijn kopmannen in het peloton en heeft een iets andere mening over het koersverloop. "We hadden helemaal moeten stoppen met rijden. Je moet meteen nadenken wat er kon gebeuren als Remco in die groep zat."

Uiteindelijk mochten de Fransen toch nog enigszins tevreden zijn met de koers in Australië. Christophe Laporte, renner van Jumbo-Visma, sprintte ruim twee minuten achter Evenepoel knap naar de tweede plaats.

