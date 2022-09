De dag begon slecht voor Nederland. Mick van Dijke testte positief op het coronavirus en kon niet starten. Hierdoor lag er nog meer druk op rappe man Kooij. De renner van Jumbo-Visma moest aanhaken tijdens de passages op Mount Pleasant om het vervolgens met zijn snelheid af te kunnen maken.

Vroege vlucht

Deze tactiek gold niet voor de renners uit de vroege vlucht. Zij hoopten op het regenachtige parcours uit de greep te blijven van het peloton. Van hen bleven Fabio van den Bossche, Hannes Wilksch en Mathis le Berre het langste vooruit.

Toen het gat was geslonken tot een halve minuut probeerden Jakub Toupalik en Alexandre Balmer de oversteek te maken. Zij kregen een aantal kilometer later versterking van Lorenzo Milesi, Nicolo Buratti, Samuel Watson, Matevz Govekar en Fedorov.

Kooij kan volgen

Op 20 kilometer van de meet rekende de achtervolgende groep, die gedurende de koers steeds kleiner werd, iedereen weer in. Kooij zat er nog bij, maar had op de passages van Mount Pleasant alle moeite gehad om te volgen. Bovendien had hij geen steun meer van zijn ploeggenoten.

Alex Segaert, Vacek en opnieuw Le Berre en Fedorov waren in de laatste ronde de volgende renners die het probeerden. Zij sloegen een gat tot ongeveer twintig seconden. De Fransman Le Berre weigerde na zijn lange dag in de vlucht mee te werken. Hij had bovendien nog drie renners in het peloton zitten. Ook de Belgen waren goed vertegenwoordigd. Zij hadden nog vier man vooraan in de strijd.

Laatste keer Mount Pleasant

Op de laatste passage van Mount Pleasant probeerde Balmer de oversteek te maken. De Zwitser had Le Berre al snel te pakken en even later ook Segaert. Het laatste gaatje op Vacek en Fedorov keeg hij echter niet dicht, waarna de Zwitser weer werd ingerekend.

In de achtervolgende groep wilde daarna niemand meer rijden voor de loerende rappe mannen, waaronder Kooij. Het tweetal vooraan kreeg daardoor steeds meer ruimte. Zij konden gaan sprinten voor de winst.

Fedorov bleek duidelijk het meeste over te hebben. Toen de Kazach aanzette, gaf de Tsjech het direct op. De achtervolgende groep finishte vlak daarachter. Wærenskjold, de winnaar van de tijdrit, pakte het brons. Kooij moest genoegen nemen met de vijfde plaats, achter Madis Kihels.

