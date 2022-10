Slaand op haar stuur kwam Kopecky over de finish, want ze won de sprint van het peloton. Alleen stond hier geen goud, maar slechts zilver tegenover. Dit had alles te maken met een late aanval van de sluwe Van Vleuten, die vanwege haar fysieke ongemak op slechts één manier kon winnen en dit ook deed.

“Ik denk er soms aan terug en het blijft pijnlijk”, verklaart Kopecky tegenover Het Laatste Nieuws. De Belgische zegt volgende week het WK baan te rijden om het WK weg te vergeten. “In principe kan ik tegen mijn verlies, maar deze nederlaag is een moeilijke.”

“Zilver is ook iets om trots op te zijn. Ik weet het wel, maar zo voelt het niet”, vervolgt de Belgische, die Van Vleuten eerder dit seizoen wel erop legde in de slotfase van Strade Bianche. “Met wat ik nu weet, had ik moeten reageren op Van Vleuten. Maar zet me terug en ik doe precies hetzelfde.”

“Ik was in een gewone sprint niet bang voor Silvia Persico, maar er zat telkens een Italiaanse in de kopgroep en ze had al twee ronden niets hoeven doen. In mijn ogen, was Persico de renster naar wie ik moest kijken. Als ik het gat met Annemiek dicht reed, zou ik haar in een zetel brengen.”

Met de wijsheid van nu beseft Kopecky dat ze beter anders had kunnen handelen. “Als ik wist dat ik nog zoveel in mijn benen had en dat iedereen kapot zat, had ik het wellicht wel gedaan.”

