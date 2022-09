Het was al een bizar wereldkampioenschap voor de Nederlandse selectie, maar het kan dus blijkbaar nog gekker. Mathieu van der Poel stapte na iets meer dan 30 kilometer koers af. Want wat blijkt nou? De kopman van de oranje ploeg heeft 's nachts een aantal uur op het politiebureau gezeten.

Incident

Volgens Van der Poel waren er twee kinderen (13 en 14 jaar) op de gang geluid aan het maken en hebben ze meerdere keren op zijn deur geklopt. Toen hij hier wat van ging zeggen is het incident ontspoord.

"Het klopt, ja. Er was een klein geschil. Het ging over luidruchtige buren en ze zijn hier vrij strikt. Ik was pas om 4 u terug op mijn kamer. Dat is zeker niet ideaal. Het is een ramp, maar ik kan niets meer veranderen. Ik probeer er het beste van te maken", is wat Van der Poel hier voor de start over te zeggen had.

Politie

De politie is door medewerkers van het hotel gebeld. Eén van de meisjes zou haar arm hebben bezeerd. "Ik lag vroeg in bed en heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen. Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna werd de politie gebeld en werd ik meegenomen.”

De lokale politie is inmiddels ook met een statement gekomen: "Rond 22:40 was er een woordenwisseling tussen hem (Van der Poel) en twee meisjes van 13 en 14 jaar."

"De man zou de twee tieners hebben geduwd waardoor er een zou zijn gevallen en de ander haar elleboog heeft bezeerd tegen de muur."

"Hij is toen meegenomen naar het politiebureau en moet op 27 september zich melden in de lokale rechtbank."

