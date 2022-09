De felicitatie van Lampaert was in eerste instantie bedoeld aan het adres van Evenepoel, maar dankzij de camera die erop stond en het feit dat er precies was geschakeld, kon de hele wereld het horen. De krachtterm die voorbij komt, bleef ook niet onopgemerkt.

Het enthousiasme straalde er in ieder geval vanaf bij de man die in Kopenhagen de eerste gele trui van de Tour de France 2022 veroverde. Ook Wout van Aert – die een toespeling maakte op Johan Museeuw – en andere leden van de Belgische ploeg brachten hun gelukwensen over aan de kersvers wereldkampioen.

Alaphilippe

Ook renners van andere landen en ploeggenoten van Quick-Step komen voorbij om Evenepoel te feliciteren. Zo zien we onder meer Julian Alaphilippe, die vandaag na twee jaar afscheid nam van de regenboogtrui.

De trui voor ’s werelds beste blijft dus binnen de equipe van Quick-Step, dat sowieso goed scoort op de schaal van wereldkampioenen.

