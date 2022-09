Nederland had vooraf goede kansen. Bij de mannen beten Mollema, Mathieu van der Poel en Daan Hoole het spits af. Zij gingen in achtervolging op de Zwitsers die onderweg de snelste tijd klokten.

Ketting

Hoe de Nederlanders onderweg waren, zullen we nooit weten. Nog voor het eerste tussenpunt moest Mollema inhouden vanwege zijn ketting. Hij probeerde fietsend nog de boel te redden, maar slaagde daar niet in. Hij moest van fiets wisselen en raakte daardoor op achterstand.

Van der Poel en Hoole moesten daardoor samen verder en proberen de schade te beperken. Halverwege bedroeg de achterstand op Zwitserland al veertig seconden.

Verschrikkelijke start

Van Vleuten, Ellen van Dijk en Riejanne Markus stonden nog voor ze een meter hadden gefietst dus al voor een schier onmogelijke opgave. Of dit ze van de wijs heeft gebracht, is onduidelijk. Feit is dat de vrouwen een verschrikkelijke start kenden. Van Vleuten kwam vrijwel direct na het podium ten val en leek flink gehavend.

Ook de vrouwen moesten dus bijna het hele parcours met z'n tweeën afwerken. Logischerwijs verloren ook zij tijd, al reden van Dijk en Markus een dijk van een rit. Dat Nederland uiteindelijk nog als vijfde eindigde, is een prestatie op zich.

