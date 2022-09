Wielrenners in Australië zijn er al bekend mee en ook de profs die zich Down Under melden zijn ervoor gewaarschuwd: pas op voor de eksters! De Australische slijkekster – zo genoemd omdat hij zijn nest maakt met behulp van modder – is berucht in de omgeving.

Remco Evenepoel maakte tijdens een trainingsritje ook al kennis. De renners fietsen tijdens het WK precies door het broedgebied en worden door de vogels beschouwd als indringers, die met enige regelmaat overgaan tot de aanval.

De regionale overheid hanteert als advies om af te stappen en te voet verder te gaan, als een ekster daadwerkelijk een aanval inzet. Een andere tip is om de helm te versieren met iets glimmends om de vogels op die manier af te schrikken.

Aanval in beeld

Mollema fietste gewoon door en had ook geen glimmende helm opgezet ter verdediging. De renner van Trek-Segafredo ontkwam dan ook niet aan de toorn van de eksters, die middenin het broedseizoen zitten. Eén exemplaar pikte op zijn hoofd/helm.

Mollema kon er zelf wel om lachen en heeft – in aanloop naar de mixed relay waarin Nederland kansrijk wordt geacht – geen verwondingen of ander ongemak overgehouden aan de aanval van de vogel. Vandaar dat hij de beelden op Instagram zette en met iedereen deelde.

