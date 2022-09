In plaats van een ploegentijdrit draaide het voor Nederland uit op twee duotijdritten. Na het eerste duo-optreden was er nog altijd een beetje hoop op een medaille, maar die hoop werd letterlijk en figuurlijk de grond ingeboord.

Van Vleuten stond op de pedalen om snelheid te maken, toen er iets fout ging en ze hard tegen de grond sloeg. De winnares van de drie grote ronden oogde aangeslagen, maar ook boos en liep diverse schaafwonden op. Hoe zwaar de kwetsuur aan haar knie is, moet nog blijken.

Aangeslagen

Zeker is dat Van Vleuten een lelijke valpartij beleefde, waarbij ze mogelijk precies op de stoeprand viel en van stoepranden is bekend dat ze lelijke schade kunnen veroorzaken. Nederland zou uiteindelijk als vijfde eindigen, waar onder normale omstandigheden een medaille een soort van zekerheidje was.

Mogelijk is door de Mollema’s materiaalpech en de valpartij van Van Vleuten zelfs een gouden medaille in rook op gegaan.

